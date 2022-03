Als je jezelf aan het verdiepen bent in de manieren waarop je in Bitcoins kunt handelen, kom je ongetwijfeld de naam Bitcoin Buyer tegen. Deze Bitcoin koper is een trading bot die je het handelen in deze digitale munteenheid voor een groot deel uit handen neemt.

Dit lijkt heel praktisch maar wat kun je verwachten van Bitcoin Buyer? In dit artikel ontdek je het antwoord.

Wat voor trading software is Bitcoin Buyer?

Bitcoin Buyer is trading software dus een handelsrobot die voor jou de koersontwikkelingen van de Bitcoin in de gaten houdt en hierbij zelfs de nieuwsberichten over deze munteenheden kan volgen. Dit laatste is belangrijk aangezien nieuwsontwikkelingen een grote invloed hebben op de crypto koersen. Om dit laatste mogelijk te maken, is Bitcoin Buyer mede gebaseerd op de Natural Language Processing (NLP)-technologie. Deze is een onderdeel van kunstmatige intelligentie. NLP-algoritmen kunnen menselijke taal lezen met een nauwkeurigheid van 99%. Een Artificial Intelligence gestuurde machine kan complexe taken zoals prijstrendanalyse en het analyseren van big data in een kort tijdsbestek en zeer nauwkeurig uitvoeren. Bitcoin Buyer profileert zich op diens website als ‘s werelds meest geavanceerde handelssysteem voor prijstrendanalyse.

Hoe werkt deze Bitcoin koper?

Je kunt op een eenvoudige manier gebruik maken van deze Bitcoin koper. Er is hiervoor een zeer gebruiksvriendelijk platform ontwikkeld waar je een account kunt aanmaken, de minimale vereiste inleg (van 250 US dollar) kunt storten en de trading bot op de gewenste manier kunt aanpassen om te handelen. Het gebruik van deze handelssoftware is volledig gratis maar de organisatie rekent wel een courtage over winstgevende accounts.

Welke verwachtingen mag je hebben van Bitcoin Buyer?

Op de vraag welke verwachtingen je mag hebben van Bitcoin Buyer geven we je een verrassend antwoord. Je mag immers geen verwachtingen hebben van deze Bitcoin koper. Het zal de oplettende lezer zijn opgevallen dat we schrijven over “het op de gewenste manier aanpassen van de trading bot”. Dit betekent niets anders dat deze handelsrobot de gewenste handelingen op de cryptomarkt automatisch zal uitvoeren maar wel aan de hand van jouw instructies. Jij geeft de trading bot dus instructies met betrekking tot de te volgen handelsstrategie en risicoprofiel. Op basis van deze informatie zal de trading bot de cryptomarkt automatiseren en volledig zelfstandig de gewenste handelingen uitvoeren. Jouw kennis en inzicht van de crypto markt vormt hierin de basis.

Tot slot is het goed om je erop te wijzen dat zelfs de meest geavanceerde trading bot niet in staat is om de grote risico’s van het handelen in Bitcoins weg te nemen. Ook dit punt is zeker belangrijk om mee te nemen in je overweging of je gebruik maakt van Bitcoin Buyer.