Zo’n 60 kinderen genieten van lasergamen WIK jeugd in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Rond de 60 kinderen kwamen woensdag 2 maart enthousiast in actie in de sporthal in Groot-Ammers. De Jeugdcommissie van volleybalvereniging VC WIK had een lasergame activiteit georganiseerd.

Verschillende teams speelden in een donkere sporthal een lasergame spel met verschillende hindernissen. Er was ook een vrij veld om te volleyballen en in de pauze was er voor iedereen wat lekkers. Het was een gezellige middag.