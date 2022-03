Paul en Sabine openen Huize Graveland, in voormalig gemeentehuis Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In het voormalige gemeentehuis van Bleskensgraaf openen Paul en Sabine Feenstra in mei een particulier woon-zorghuis: Huize Graveland.

Sabine en Paul Feenstra zien de zorg voor ouderen niet als een baan, maar als hun roeping. Personeel vonden ze snel. ‘Onze visie spreekt mensen aan’.

Onvrede

Paul werkte in de bouw, waar hij leiding gaf aan een klein team van mannen. “Hier ga ik leiding geven aan 35 vrouwen”, zegt hij lachend. Sabine werkte in de ouderenzorg, maar voelde toenemende onvrede.

Geestelijke zorg

In restaurant De Burgemeester vertellen ze hoe Sabine tien jaar geleden besloot zorgondernemer te worden. Terwijl aan de andere kant van de muur gewerkt wordt aan de voltooiing van Huize Graveland, vertelt Sabine: “Ik zag dat de zorg in Nederland achteruit was gegaan, minder bewonersgericht is geworden. Ik dacht: je zou een kleinschalig huis moeten hebben, meer mensen aan het bed, in combinatie met geestelijke zorg. In de reguliere tehuizen komt misschien eens in de maand een pastoraal werker of dominee. Dat raakte me. Ik heb dit als roeping ervaren.”

Gebedsverhoring

Paul was niet enthousiast. “De eerste vier jaar was ik meer tegen dan voor. Ik vroeg me af: hoe gaan we dat doen, we hebben geen kapitaal, waarom ga je zo’n moeilijk traject in? Maar Sabine was vasthoudend, deed onderzoek en schreef een ondernemingsplan. Op een dag kwam ik thuis en zei: we gaan het samen doen.” Hij haalt zijn schouders op. “Ik weet niet wat er gebeurd is. Ineens dacht ik: moet zij het dan alleen doen?” Met een blik op zijn vrouw: “Het was gebedsverhoring voor Sabine.”

Levensdoel

Ook Sabine realiseerde zich dat ze zich heel wat op de hals halen. “Ik heb er ook tegen gevochten. Je bent verantwoordelijk voor veel zaken. Maar we doen het uit de overtuiging dat we op deze manier goede zorg kunnen leveren.” Het heeft alles met hun geloof te maken. “We vroegen onszelf af: voor wie leven we, wat is het doel ervan?”

Verhuisd

Ze kwamen in contact met Estea Zorg, een organisatie die hielp met het regelen van een gebouw. Een eigen dak vonden ze een paar straten verderop. Twee en een half jaar geleden verhuisden ze van Krimpen aan de Lek naar Bleskensgraaf.

Met aandacht

Ze erkennen dat ze niet de eerste organisatie zijn die bewoners meer tijd en aandacht willen geven. Sabine: “Maar wij onderscheiden ons doordat er ook geestelijke zorg is. We willen dat mensen gehoord worden, hoe complex ze ook in elkaar zitten en hoe ziek ze ook zijn. Ook als er tijdgebrek is kun je met een andere houding zorg leveren, bijvoorbeeld door met aandacht een gesprekje te voeren terwijl je steunkousen aantrekt.”

Eten met bewoners

Het echtpaar wil meer zorgtijd creëren door slim organiseren. Sabine: “Het gaat erom: wat doe je met piek- en daluren, waar zet je personeel op in? Onze medewerkers houden straks niet met elkaar pauze, maar gaan koffiedrinken en eten met bewoners. Wij vinden: dat is ook werk, dan ben je sociaal bezig. Je deelt tafels zo in, dat het behapbaar is.”

Geen managementlaag

Paul: “Wat ook scheelt: we hebben geen managementlaag. Wij zijn het enige management en wij gaan meewerken. Zo kunnen we veel meer geld aan verzorgenden uitgeven.”

Tarieven

Als particulier tehuis willen ze voor iedereen bereikbaar zijn, zegt Sabine. “We hebben onze tarieven vergeleken met die van regionale verpleeghuizen in de buurt; we zitten op dezelfde lijn. De zorg wordt gefinancierd vanuit ‘volledig pakket thuis’. Die rekent met een lage eigen bijdrage, omdat mensen bij ons woonruimte huren en het dus eigenlijk thuis wonen is.” Paul: “Mensen mogen hun studio’s en appartementen zelf inrichten.”

Personeel

Binnen vier maanden vonden ze voldoende personeel. “Dat komt denk ik doordat onze visie, de kleinschaligheid en de identiteit mensen aanspreken”, zegt Sabine. “Dat je het geloof wil combineren met de zorg wordt erg gemist. Het personeel heeft een christelijke identiteit, maar we verwelkomen ook bewoners die niet geloven.” Met woonzorgcentrum Graafzicht, op ongeveer steenworp afstand, hebben een goed gesprek gehad.” Paul: “Ze vinden het een mooi initiatief.”

Voor meer informatie: huize-graveland.nl