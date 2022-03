Voetbalverenigingen in Molenlanden ontvangen allemaal dezelfde ondersteuning

MOLENLANDEN • De voorzitters van negen voetbalverenigingen in Molenlanden hebben op dinsdagavond 1 maart een overeenkomst ondertekend, waarmee ze dezelfde ondersteuning krijgen vanuit de gemeente.

In de overeenkomst is vastgelegd welke bijdrage de verenigingen van de gemeente ontvangen voor het onderhoud aan hun velden en parken. Met het nieuwe accommodatiebeleid worden de grote verschillen weggenomen. Iedere vereniging draagt vanaf nu dezelfde kostensoorten en ontvangt een geharmoniseerde bijdrage aan het onderhoud.

Sluitstuk voor buitensport

De ondertekening, namens de gemeente Molenlanden door wethouder Bram Visser, is het sluitstuk van het nieuwe accommodatiebeleid voor de buitensport in Molenlanden. Er waren grote verschillen tussen de wijze waarop de voormalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard omgingen met de buitensport. Daarom is twee jaar geleden gestart met het maken van nieuw beleid.

Wethouder Bram Visser licht toe: “In voormalig Giessenlanden zijn de buitensportparken verzelfstandigd en zijn de verenigingen zelf volledig verantwoordelijk voor alle kosten voor hun velden en de parken. In voormalig Molenwaard is de gemeente meestal eigenaar en draagt een deel van de kosten. Door de fusie werden die grote verschillen zichtbaar en noodzakelijk om die verschillen weg te werken.”

Doelen

Samen met de verenigingen heeft de gemeente twee jaar intensief samengewerkt om dit nieuwe accommodatiebeleid te ontwikkelen. Wethouder Bram Visser: “Met de ondertekening van de overeenkomst brengen we dit nieuwe accommodatiebeleid in praktijk en realiseren twee doelstellingen. We nemen de verschillen tussen de buitensportverenigingen weg. Iedere vereniging draagt vanaf nu dezelfde kostensoorten en ontvangt een geharmoniseerde bijdrage aan het onderhoud. En omdat de verenigingen in voormalig Giessenlanden vanaf nu een bijdrage van de gemeente ontvangen, versterken we van deze buitenparken de toekomstbestendigheid.”

Vervolgstappen

Met de ondertekening is het nieuwe accommodatiebeleid nog niet helemaal afgerond. Bram Visser: “Binnenkort stellen we ook soortgelijke overeenkomsten op voor korfbalvereniging Triade in Nieuwpoort en voor voetbalvereniging Oud-Alblas. Voor Oud-Alblas geldt dat deze vereniging speelt op een sportpark dat is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling met buurgemeente Alblasserdam. Dat is een bijzondere situatie die nog even tijd vraagt. Ook gaan we nog in overleg met de verenigingen om een planning op te stellen voor vervangingen.”

De overeenkomst is namens de clubs ondertekend door Peter de Vries (ASV Arkel), Rick den Besten (VVAC), Rolf Huijssen (VV Schelluinen), Mark Vonk (SV Noordeloos), Henk van der Voorden (VV Nieuw-Lekkerland), Jan den Hartog (VV Stedoco), Chris de Lange (VV Streefkerk), Sander van Beuzekom (VV Peursum) en Arjan van Gemeren (VV de Zwerver). Rolf Kamsteeg van VV Groot-Ammers was niet aanwezig, hij ondertekent op een later moment.