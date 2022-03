Negen lokale CDA afdelingen pleiten voor bereikbare regio en betaalbaar wonen

REGIO • Negen lokale CDA lijsttrekkers hebben de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat de regio bereikbaar blijft en woningprijzen niet de pan uitrijzen.

Het gaat om Margreet de Deugd-Bos (Alblasserdam), Steven van Die (Hendrik-Ido Ambacht) Leon van den Dool (Papendrecht), Joost van der Geest (Gorinchem), Peter Heijkoop (Dordrecht), Jan Arie Koorevaar (Molenlanden), Johan Limberger (Zwijndrecht), Wim Ruiter (Hardinxveld) en Ton Spek (Sliedrecht).

De bereikbaarheid van de regio en de mogelijkheid om in dit deel van de provincie betaalbaar aan een woning te komen staan onder druk. Een gezamenlijke vuist is volgens het CDA nodig richting de provinciale politiek. ‘Iets wat lokale partijen niet kunnen doen, moeten wij wel doen’, aldus de lijsttrekkers. Recent werd een manifest met 8 punten overhandigd aan gedeputeerde Meindert Stolk en CDA staten-fractievoorzitter Michel Rogier.

Betaalbaar wonen

‘Elke gemeente in dit deel van Zuid-Holland heeft behoefte om voor eigen inwoners te bouwen’, licht Margreet de Deugd toe. ‘Maar als we ieder afzonderlijk proberen afspraken te maken over woningbouwplannen dan hebben we geen plan als regio’, vult Ton Spek aan. Dat zijn twee belangrijke redenen waarom negen lokale CDA lijsttrekkers gezamenlijk richting de provinciale politiek willen optrekken. Jan Arie Koorvaar: ‘En het moet duidelijker worden dat ook in de dorpen op het platteland behoefte is voor starters en seniorenwoningen voor eigen inwoners’.

Bereikbare regio

De regionale bereikbaarheid is gebaat bij een brede A15 en goede openbaar vervoer voorzieningen. In onze gemeentes leeft om verschillende redenen de behoefte om te werken aan een bereikbare regio. Leon van den Dool: ‘bij een betere verkeersdoorstroming kan de luchtkwaliteit omhoog’.

‘Het verkeer staat te vaak stil en dat maakt onze regio minder aantrekkelijk voor ondernemers en inwoners om zich hier te vestigen’, aldus Wim Ruiter. In Hendrik-Ido Ambacht en Zwijndrecht is de ontsluiting via de Sandelingenknoop een belangrijk punt om de aandacht op te vestigen voor Steven van Die en Johan Limberger.

Gevaarlijke stoffen

Peter Heijkoop breekt een lans voor het verbannen van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen uit de stad. ‘Zo zou station Dordrecht Centraal zich nog beter kunnen ontwikkelen tot een regionaal openbaar vervoersknooppunt’, aldus Heijkoop. Joost van der Geest ondersteunt de oproep om een kwaliteitsimpuls te geven aan het openbaar vervoer: ‘laten we zorgen voor een kwalitatief nog betere Merwede Lingelijn. Met hoogwaardige comfortabele treintoestellen’.

Op dinsdag 1 maart overhandigden de negen lokale CDA lijsttrekkers een lokaal betaalbaar wonen en bereikbaarheids-manifest aan gedeputeerde Meindert Stolk en CDA-statenfractievoorzitter Michel Rogier. Rogier: ‘lokale afdelingen zijn onze ogen en oren in Zuid-Holland en ik word enorm gesteund door dit gezamenlijke geluid’. Stolk: ‘dit manifest waarin lokale partijen samen optrekken is heel sterk. Niet alle dossiers liggen in onze handen maar zonder plan, geen huis. En zonder ineengeslagen handen geen vuist’.

De groep lokale lijsttrekkers zal voorafgaande aan de verkiezingen met een billboard campagne dit manifest kracht bijzetten.