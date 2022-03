Dit zijn de populairste sporten om op te wedden

In de online en offline wereld van sportweddenschappen zijn de aantallen enorm, met enkele van de grootste gokconglomeraten met honderdduizenden klanten over de hele wereld. Sportweddenschappen maken ongeveer 30 tot 40 procent uit van de wereldwijde gokmarkt, die ook loterijen, casino’s, poker en andere kansspelen omvat.

Naar schatting wordt er jaarlijks over de hele wereld meer dan een half biljoen euro ingezet in weddenschappen, bijvoorbeeld op de sites die genoemd worden op onlinewedden24.com . Over het algemeen wordt dit vooral gedaan op de onderstaande sporten!

Voetbal

Voetbal is de grootste en meest gespeelde sport ter wereld, dus het is logisch dat het wereldwijd nummer 1 is op de lijst met populairste wedsporten. Vroeger stond paardenraces bovenaan, maar in spelweddenschappen en vroege uitbetalingen hebben weddenschappen in voetbal in een populair monster veranderd. Naar schatting wordt er in het VK elk jaar meer dan 1 miljard pond op voetbal gewed en ook in Nederland zetten we steeds meer geld in op voetbalwedstrijden. Vanwege de vele niet-gereguleerde markten is het onmogelijk om nauwkeurige cijfers voor de wereldmarkt te krijgen, maar met honderden miljoenen kijkers voor grote evenementen, moet het werkelijke aantal weddenschappen in voetbal enorm zijn.

Paardenraces

Dit is een sport die al vele jaren synoniem is met gokken en voor het grootste deel van de geschiedenis was paardenraces de meest populaire sport om op te wedden. Het is nog steeds een wereldwijde gigant en een van de weinige sporten waar je 24/7 op kunt wedden over de hele wereld. Enkele van de rijkste sportevenementen zijn paardenraces, en met veel prijzengeld komen veel kijkers en grote gokkers. Wedden op paardenraces wordt geschat op meer dan 100 miljard euro per jaar. Verrassend genoeg is Japan de grootste markt, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Australië. De Verenigde Staten zit er desondanks aan te komen!

Tennis

Dit is waarschijnlijk een verrassing voor velen, maar tennis is wereldwijd de derde populairste sport om op te wedden. Live/in play-weddenschappen begonnen waar te wedden op wie een set zou winnen, nu kun je wedden op wie een game gaat winnen, dit aantal combinaties maakt tennis tot een zeer frequente goksport. De lotingen in tennis maken het ook een gemakkelijke weddenschap met lage odds. In de eerste paar rondes kan Federer of Nadal bijvoorbeeld een onbekende tennisser moeten spelen, en gezien het feit dat de grote drie in tennis de sport al 20 jaar domineren, winnen ze dit heel vaak.

Golf

Golf is de laatste paar jaar een van de grootste stijgers op het gebied van sportweddenschappen. Met 78 spelers die op elk willekeurig moment op de baan spelen, en een groot aantal gokformaten, is het niet moeilijk te begrijpen waarom dit zo populair is bij gokkers. Grote evenementen worden over 3 dagen gehouden, terwijl majors 4 dagen duren, tel dit op bij het aantal spelers op het veld en je hebt zoveel meer odds, kansen en variabele resultaten dan bij andere sporten. Als gokker kun je hier gebruik van maken bij het plaatsen van weddenschappen!