CPO-initiatief Singel Noordeloos afgerond met aanplant vier bomen

NOORDELOOS • Samen met de kinderen van de nieuwe bewoners van het CPO-initiatief aan de Singel in Noordeloos hebben wethouder Teunis Jacob Slob en wethouder Arco Bikker op maandag 28 februari vier bomen geplant.

Op feestelijke wijze plantten zij met elkaar de bomen in de openbare ruimte rondom het CPO-initiatief. De aanplant van de bomen in de openbare ruimte is onderdeel van de actie ‘2021 extra bomen’.

Groene leefomgeving

Wethouder Teunis Jacob Slob van duurzaamheid: “Het is fantastisch om de buitenruimte van dit nieuwe project groen te maken met de aanplant van drie zuilvormige beuken en een tulpenboom. Deze bomen dragen bij aan de biodiversiteit en de klimaatopgave. Kortom, aan een gezonde leefomgeving en dat is een taak die wij als gemeente serieus nemen. Het is mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen meehielpen om de bomen te planten.”

Afronding CPO-initiatief

De inrichting van het openbare groen in het middendeel van het plangebied wordt de komende weken verder afgerond. Op de locatie van de voormalige School met de Bijbel zijn 10 woningen ontworpen en gebouwd onder CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap. Met de inrichting van de openbare buitenruimte is de afronding van dit CPO-initiatief een feit.