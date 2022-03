Veel Molenlanders twijfelen nog over hun partijkeuze bij komende gemeenteraadsverkiezingen

MOLENLANDEN • Maar liefst 41% van de 515 respondenten van TipMolenlanden twijfelt nog op welke partij ze gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

TipMolenlanden is het burgerpanel van Het Kontakt-Alblasserwaard en Toponderzoek. Meer dan 500 inwoners vulden de raadpleging over de gemeenteraadsverkiezingen in.

De respondenten zijn politiek betrokken. Zevenennegentig procent zegt op 16 maart te gaan stemmen; 1% weet het nog niet, 1% stemt alleen bij Tweede Kamerverkiezingen en 1% stemt nooit.

Keuze nog niet bepaald

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen valt er voor de deelnemende politieke partijen -in Molenlanden zijn dat er zeven- nog heel wat te winnen. Vierenveertig procent van de respondenten geeft weliswaar aan op dezelfde partij te zullen stemmen als drie jaar geleden, maar 41% weet het nog niet: ‘Nog geen idee, maar ik ga wel stemmen’. Tien procent is eruit en zal op een andere partij stemmen dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Geen vertrouwen

Belangrijkste reden voor de respondenten om te gaan stemmen: stemmen is een democratisch recht (74%). Zestig procent geeft aan: stemmen geeft mij de kans om me te laten horen en 46% zegt: als ik niet ga stemmen, mag ik ook niet klagen over de lokale politiek.

Hoofdreden om niet te gaan stemmen (spoiler: laag aantal respondenten): ik heb geen vertrouwen in de lokale politiek (51%). Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen (46%) en ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt (22%) worden ook genoemd.

Landelijke vs lokale partij

Van de respondenten geeft 45% aan op een landelijke partij te zullen gaan stemmen, 26% gaat voor een lokale partij (in Molenlanden zijn dat DoeMee! en PM). Vijfentwintig procent weet het nog niet en 4% houdt het liever nog voor zich.

Programma

Hoofdreden om voor een bepaalde partij te kiezen is voor 46% de bekendheid met het plaatselijke verkiezingsprogramma. 35% is bekend met het programma én met een kandidaat op de lijst en 26% laat zich ook bij gemeenteraadsverkiezingen leiden door de landelijke politiek.

Lokale krant

Dat hij of zij opkomt voor de belangen van de inwoners is voor de meeste respondenten (53%) de belangrijkste reden op een bepaalde kandidaat te stemmen. Het nakomen van gedane beloftes (28%) en dat de kandidaat van onbesproken gedrag is (11%) worden daarna het meest genoemd.

Bij de overige voorkeuren springt de politieke ervaring van de kandidaat eruit (32%). ‘Dat de kandidaat uit mijn woonplaats komt’, is voor 21% van de respondenten belangrijk. Dat het een vrouw is noemt 8%, dat het een man is 5%.

Welke communicatiemiddelen hebben de meeste invloed op uw stemkeuze? De lokale/regionale krant voert hier de top-3 aan. Op twee staan de websites/sociale media van de politieke partijen en op drie huis-aan-huis campagnemateriaal. Daarna volgt het verkiezingsdebat.

Ook lid worden van het burgerpanel TipMolenlanden. Ga dan naar: www.tipmolenlanden.nl.