Meer slagingskans tijdens je volgende sollicitatie? Denk dan aan deze tips!

Sollicitatiegesprekken zijn gesprekken die bijna iedereen wel eens moet voeren. Het zijn immers de introductiegesprekken voor een nieuwe baan. Nu wordt je bij een sollicitatiegesprek natuurlijk beoordeeld op je capaciteiten, maar ook zeker op de sollicitatieprocedure in zijn geheel. Gelukkig kun je deze sollicitatieprocedure oefenen en voor jezelf optimaliseren.

Benieuwd hoe jij dit doet? Lees dan snel verder. In deze blog vertellen we je hier namelijk meer over!

CV

Je Curriculum Vitae (hierna: CV) stuur je op naar een bedrijf waar je graag wilt solliciteren. In dit document benoem je al je (relevante) werkervaring, opleidingen en schrijf je daarnaast een klein stukje over jezelf. Het grootste deel van de sollicitanten valt helaas al af in een procedure omdat het CV er niet professioneel genoeg uit ziet. Mocht je nu het idee hebben dat dit bij jou het geval is, dan is het zaak om je CV eens goed onder handen te nemen. We raden de gemiddelde Nederlander overigens aan om dit niet zelf te doen. Er zijn bedrijven, zoals lerensolliciteren.nl, die je hier namelijk heel goed bij kunnen helpen. Doordat deze bedrijven door de jaren heen expertise hebben opgedaan zijn ze uitstekend in staat om aan de hand van templates jouw CV te verbeteren.

Sollicitatiegesprek

Een sollicitatiegesprek dien je op de juiste manier voor te bereiden. Dit betekent dat je je moet inlezen in het bedrijf waar je wilt solliciteren. Hiermee laat je aan het bedrijf merken dat je daadwerkelijk geïnteresseerd bent in de baan. Het is in dit geval natuurlijk wel zaak dat je hier referenties aan maakt in het gesprek. Wanneer er een vraag wordt gesteld, dan kun je in je antwoord iets gebruiken dat je bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende partij gelezen hebt. Daarnaast is het belangrijk om research te doen naar veelgestelde vragen. Hoe sneller en beter je de ‘lastige’ namelijk kunt beantwoorden, hoe beter je ook voor de dag zult komen tijdens het daadwerkelijke sollicitatiegesprek. Let er hierbij wel op dat je niet alle antwoorden op alle potentiële vragen uit je hoofd moet leren. Je moet namelijk niet gemaakt overkomen in het gesprek.