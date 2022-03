Je woning een persoonlijke touch geven doe je zo!

De inrichting van een woning is natuurlijk allesbepalend als het gaat om je mate van tevredenheid over je eigen woning. Als je namelijk niet tevreden bent over de inrichting, dan zul je je hier iedere dag weer aan ergeren. Een leuke manier om al snel tevredener over de uitstraling van de eigen woning te raken is door persoonlijke touches toe te voegen.

Ben jij benieuwd hoe jij je woning een persoonlijke touch geeft? Lees dan snel verder. In deze blog geven we je namelijk enkele tips die je hierbij kunnen helpen!

Behang

Het behang is een stukje inrichting waar je niet omheen kunt. Het neemt immers een gehele muur van de woning in beslag waardoor het altijd in het zichtveld valt. Waar je vroeger slechts de keuze had uit enkele verschillende printjes voor het behang, is dat anno 2022 zeker niet meer het geval. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het op je behang laten printen. Zo kun je ervoor kiezen om een muur in je woning te behangen met een persoonlijk behang. Hier kun je bijvoorbeeld een familiefoto op laten drukken of een leuke vakantiefoto met je partner. Dit geeft de woning direct een persoonlijker gevoel omdat jij waarschijnlijk de enige persoon op de hele wereld bent die dit behang aan de muur heeft hangen.

Foto’s

Wanneer we het hebben over het geven van een persoonlijke touch, dan kunnen foto’s natuurlijk niet ontbreken. Zo kun je op je nachtkastje een foto plaatsen van dierbaren, maar kun je deze bijvoorbeeld ook aan de muur hangen. Belangrijk is om hierbij te onthouden dat fotolijsten aan de muur zo groot kunnen zijn als je zelf wilt, maar dat fotolijsten die op een nachtkastje staan vaak niet groter dan fotolijsten 30x40 moeten zijn. Anders nemen ze immers veel teveel ruimte in en verliezen de fotolijsten een beetje hun charme. Het leuke van het plaatsen van foto’s is dat je hierin volledig zelf te keuze kunt maken. Wil je bijvoorbeeld je woonkamer een wat warmere uitstraling geven? Dan kun je een enorme fotolijst ophangen met daarin een warme familiefoto. De gehele woonkamer zal er hierdoor gezelliger uitzien doordat er een warme en gezellige foto de uitstraling domineert. Voor fotolijstjes in alle vormen, kleuren en maten verwijzen we je graag door naar de webshop van Yourdecoration.nl!