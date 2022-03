Peter van den Berg start crowdfundingsactie om vluchtelingen Oekraïne vervoer te bieden

MEERKERK • Peter van den Berg, eigenaar van Hubo Meerkerk, is begin deze week een crowdfundingsactie gestart om een personenbusje te kunnen kopen. Deze zal worden ingezet om vluchtelingen vanuit Oekraïne bij de grens verder te helpen.

Aan de grens bij Roemenië komt momenteel een stroom aan vluchtelingen aan vanwege de oorlog in Oekraïne. ‘Dit zijn voornamelijk vrouwen met (hele jonge) kinderen’, meldt Van den Berg in de toelichting bij de actie. ‘Om de vluchtelingen vanuit Oekraïne bij de grens verder te helpen is er met spoed een personenbusje nodig.’

Daarvoor is een bedrag van 8.000 euro over. De Meerkerkse ondernemer startte daarom online een actie om geld op te halen. Nog geen 24 uur later staat de teller al op bijna 3.000 euro.

MeHoRo

‘Zelf ben ik meerdere keren vrijwillig naar Roemenië geweest om daar mee te helpen en de mensen te ontmoeten’, licht Peter van den Berg verder toe. ‘De hulporganisatie MeHoRo (Meerkerk Hongarije Roemenië) ken ik daardoor goed en ik weet dat het geld voor honderd procent op de juiste plek komt!’

Klik hier voor de crowdfundingsactie: https://getfunded.nl/campagne/19631-personen-busje-voor-oekra-ense-vluchtelingen