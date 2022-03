De uitstraling van je woonkamer aanpakken? Zo doe je het!

De woonkamer is waarschijnlijk de ruimte in jouw woning waarin je de meeste actieve tijd spendeert. Het is daarom dan ook uiterst belangrijk dat jij tevreden bent over de uitstraling van jouw woonkamer. Ben je dit namelijk niet, dan is de kans groot dat jij je iedere dag weer zult ergeren aan de uitstraling van je woonkamer.

Het is in dit geval dan ook zaak om de woonkamer zo snel mogelijk aan te pakken. Is dit nu bij jou het geval, maar ben je qua aanpassingen wat inspiratieloos? Lees dan snel verder. In deze blog geven we je namelijk enkele tips om de uitstraling van jouw woonkamer aan te pakken!

Vloerkleden

Vloerkleden zijn de afgelopen jaren een beetje verdwenen uit de gemiddelde Nederlandse huiskamer. Dit is eigenlijk doodzonde want een vloerkleed geeft een woonkamer een mooie en vollere uitstraling. Dit komt met name door het feit dat een groot deel van de vloer wordt ingenomen door het kleed. Je ziet dus een heel groot deel van de vloer niet meer waardoor de woonkamer een stuk voller lijkt. Dit is al het geval bij een klein vloerkleed, maar al helemaal als je kiest voor een groot vloerkleed 160x230. Het is belangrijk om een vloerkleed te kopen dat goed past bij de rest van de woonkamer. Heb je dus een hele grote woonkamer? Dan kun je al snel wegkomen met een groot vloerkleed. In een kleine woonkamer neemt deze namelijk al snel te veel ruimte in. Wil je helemaal zelf bepalen hoe het vloerkleed eruit komt te zien? Kies dan voor een vloerkleed op maat!

Gordijnen

De gordijnen in een woonkamer zijn van enorme invloed op de uitstraling van de woonkamer. Dit komt door diverse factoren. Enerzijds zijn gordijnen gewoon heel groot, waardoor ze nooit buiten het zichtveld vallen. Anderzijds zijn de gordijnen ook nog eens bepalend voor de hoeveelheid licht die in de woning schijnt. Doordat de gordijnen zoveel invloed op de uitstraling van de woonkamer hebben is het belangrijk dat je de juiste gordijnen vindt. De juiste gordijnen laten in dit geval de juiste gewenste hoeveelheid licht door en passen daarnaast qua kleur en vormgeving bij de rest van de woonkamer!