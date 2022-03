Petitie tegen bedrijfspand Peursumseweg in Giessenburg 217 keer ondertekend

GIESSENBURG • Een petitie van de Geschiedkundige vereniging Giessenburg en Schelluinen tegen de bouw van een bedrijfspand aan de Peursumseweg 93a in Giessenburg is 217 keer ondertekend.

Dat heeft de Geschiedkundige vereniging laten weten aan het gemeentebestuur van Molenlanden. De petitie was een reactie op de toestemming die de gemeente gegeven heeft aan de bouw van een bedrijfshal van 80 bij 25 meter.

“Er bestaat geen bezwaar tegen de bouw van een pand of enkele woningen, maar wel tegen de bouw van een veel te kolossaal pand in deze omgeving”, vinden Bert den Boer en Anneke Bode van de Geschiedkundige vereniging. Dat pand verrijst in de nabijheid van enkele oude monumentale boerderijen in het cultuurhistorisch bewoningslint gaat het zicht op de historische bebouwing vanaf de weg, de Giessen én de overkant van de Giessen zeer ontsieren.

De omvang van dat pand was aanleiding om een petitie te starten. Dit is met enige vertraging op 3 februari ook gebeurd. 25 dagen verder is deze petitie door 217 mensen ondertekend.

“Wij hopen van harte dat deze petitie een aansporing zal zijn om te zoeken naar een, in de fraaie lintbebouwing van de Peursumseweg passende, oplossing!”, aldus Bert den Boer en Anneke Bode.