Succesvolle afsluiting tweede cursus Waard om te Weten

REGIO • De tweede cursus ‘Waard om te Weten’ is inmiddels succesvol afgesloten. Dit betekent dat de Alblasserwaard 32 Waardkenners rijker is. In Noordeloos vond op zaterdag 26 februari eerst het examen plaats, gevolgd door de uitreiking van de bij de cursus behorende certificaten en een speciale deelnamespeld.

Tijdens de cursusochtenden werden de deelnemers door gespecialiseerde docenten meegenomen in de thema’s: archeologie, natuurhistorie, ontginning & water, bestuur & politiek, sociale economie, godsdienst, oorlogen en mobiliteit. De boeiende serie lessen over de historie van de Alblasserwaard was uitgebreid met het onderdeel cultuur. Initiatiefnemer en organisator van deze unieke cursus is het Historisch Collectief Molenlanden.

Na negen boeiende cursusochtenden was de tiende dag de examendag. Dat was op 26 februari. De cursisten kregen over elk onderwerp twee vragen voorgelegd. Vervolgens bezochten zij de kerk van Noordeloos, terwijl de organisatie zich boog over de ingeleverde antwoorden. Aansluitend vond de uitreiking van de deelnamecertificaten plaats en kon iedereen, deelnemers, docenten en organisatie tergkijken op een succesvol geheel. Door dit laatste mooie en tegelijk feestelijke gebeuren was de door Covid-19 verlate start en tussentijdse onderbreking van de reeks (met diverse locatieaanpassingen) snel vergeten.

Het is de bedoeling dat er komend najaar weer een cursus van start gaat. Daarvoor zal eerst uitgebreid worden geëvalueerd om de ervaringen van de afgelopen keren te kunnen toepassen en zaken die beter kunnen hierin door te voeren. De cursus gaat weer plaatsvinden op zaterdagmorgen, telkens van 10.00 tot 12.00 uur. Bij overtekening is er een reservelijst om zo mogelijk later nog een cursus te organiseren. Voor verdere informatie: www.hcmolenlanden.nl.