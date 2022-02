Weer naar buiten

We mogen weer! Samenwerken met collega’s, mensen ontmoeten na het werk, uit eten en naar een wedstrijd of een concert. De wereld gaat weer open en wat zullen we genieten. Velen van ons zijn inmiddels herstellende van een besmetting met corona en na zo’n week ziek zijn is het helemaal een feestje om weer buiten en onder de mensen te komen.

Ook de winkels zijn weer gewoon open en ze hangen vol met nieuwe kleding. Misschien is het na twee jaar binnen zitten niet zo gek om je garderobe eens kritisch in ogenschouw te nemen. Bij online vergaderen nam je het misschien iets minder nauw allemaal, maar nu wil je weer fris en fruitig voor de dag komen. Vergeet dan ook vooral niet het belang van goed passende en comfortabele onderkleding. Een mooi en goed zittend herenshirt kan wonderen doen voor hoe je je voelt en daarmee voor je uitstraling.

Je ondergoed vormt letterlijk de basis voor al je kleding. Omdat anderen je ondergoed, als het goed is niet zien, hecht je er misschien niet zo veel belang aan. Maar het is zeker de moeite waard er wat aandacht en geld aan te besteden. Je kunt behoorlijk last hebben van ondergoed dat niet lekker zit. Het is zo’n kleine steeds terugkerende irritatie die je de hele dag behoorlijk in de weg kan zitten Het komt je concentratie niet ten goede. En dat is zonde, want het is niet nodig en er is gemakkelijk iets aan te doen. Er is tegenwoordig ondergoed te koop dat echt als een fijne tweede huid functioneert. Zonder naden, van zacht en absorberend materiaal om door zweten te voorkomen. In verschillende lengtes en uitvoeringen zodat je precies kunt kiezen wat het beste aansluit bij jouw lichaamsbouw en voorkeuren. Ondergoed dat te wijd, te strak, te warm, te kort, kriebelig of juist te glad is, moet je wegdoen. Gun jezelf goed zittend ondergoed.

Het is namelijk ook niet helemaal waar dat je ondergoed niet ziet. Je bovenkleding zit een stuk mooier als je er goed passend ondergoed onder draagt. En als je je lekker voelt in je tweede vel dan straal je dat ook uit. De zekerheid dat transpiratievocht goed wordt opgevangen kan een wereld van verschil maken voor je zelfvertrouwen en nu we weer volop mensen gaan ontmoeten, nieuwe contacten opdoen en gaan netwerken om nieuwe plannen te verwezenlijken is dat weer extra belangrijk.

Misschien laten we het thuiswerken en online vergaderen niet meer helemaal los. Het biedt zeker ook voordelen en het is best lekker om af en toe een dagje door te kunnen werken zonder collega’s om je heen en desnoods in je joggingbroek. Maar we zullen steeds vaker weer netjes voor de dag moeten komen. Onder een overhemd of een pak is een goed zittend ondershirt echt een must. Het is zonde om wel veel aandacht en geld te besteden aan je bovenkleding en niet te investeren in een goed ondershirt. Met een flodderig oud shirt eronder komt een mooi overhemd niet tot zijn recht.