Meerkerks hulptransport naar grensgebied met Oekraïne

MEERKERK • Stichting MeHoRo uit Meerkerk, die met diverse projecten verbonden is met Roemenië en Hongarije, verzorgt op zaterdag 5 maart een hulptransport naar het grensgebied van Roemenië met Oekraïne.

In Satu Mare, één van de projecten die Stichting MeHoRo steunt , staan de vluchtelingen uit Oekraïne op de stoep. De kerk heeft een kamp in Nagytarna, en ze gaan dit gebruiken om de mensen die Oekraïne ontvluchten te helpen. Er is een grote vraag naar kleding, levensmiddelen en andere hulpgoederen.

“We hebben kleding en andere hulpgoederen, maar er is nog ruimte over voor levensmiddelen, waar een dringende behoefte aan is”, aldus Stichting MeHoRo, die een oproep doet om de vrachtwagen vol te krijgen met levensmiddelen.

Vanaf maandag 28 februari is er bij Van Zandwijk Dier & Tuin aan de Energieweg 2 in Meerkerk een inzamelpunt geopend voor levensmiddelen. Tot en met vrijdag 4 maart (18.00 uur) staan hier kratten waar men voedsel kan doneren. Vooral houdbare producten zoals rijst, macaroni, spaghetti, mihoen, ontbijtkoek, beschuit, crackers, pannenkoekmeel, blik- of potgroente, koffie, thee suiker, potten pastasaus, broodbeleg, soep in blik of pot, houdbare meld en shampoo of tandpasta zijn welkom.

De donaties worden direct bij de vluchtelingen afgeleverd. Contactpersonen bij Stichting MeHoRo zijn Bert van Zandwijk (06-53281758) en Elizabeth van Gorsel (06-44053232). Een donatie kan gedaan worden via NL22 RABO 0127 0392 01 van Stichting MeHoRo. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.