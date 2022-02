CDA organiseert ‘Heel Molenlanden bakt… voor elkaar’

MOLENLANDEN • CDA Molenlanden roept iedereen in de gemeente die het leuk vindt om te bakken op, om iets lekkers te bakken voor een ander.

“Denk hierbij aan een lekkere taart, smeuïge brownies, je lievelingskoekjes of iets anders” legt Dagmar van de Herik, nummer 7 op de verkiezingslijst, uit. “Breng het overheerlijke baksel bij iemand die je in het zonnetje wilt zetten. Denk bijvoorbeeld aan een student die veel thuiszit, een oudere die weinig bezoek ontvangt of de trainer van je sportclub.”

CDA Molenlanden deelt bakmix uit op markten, in winkelcentra en andere plaatsen. “We wilden gewoon eens iets anders doen dan alleen over politiek praten. We roepen mensen op om met deze mix een taart te bakken en die dan te geven aan iemand anders te geven”, zo legt Dagmar van den Herik uit. “Het is een sociale actie met als doel mensen te motiveren naar je medemens om te kijken, om goed voor elkaar te zijn!”

“Er komt een leuk bakinstructiefilmpje”, voegt Rudolph de Jong, campagneleider en plaatselijk culinair expert, toe. “We gaan er echt iets moois van maken.”

Wie mee wil doen kan een bakmix aanvragen bij één van de CDA-ers in je buurt of via mooistetaart@cdamolenlanden.nl. Bak een mooie taart en geef deze aan iemand. Maak er een foto van en stuur deze ons toe, of post hem op social media met de hashtag #CDAMolenlanden.

Van den Herik: “De bakkers maken kans om zelf verrast te worden als bedankje voor hun deelname aan deze actie.”

Meer info: www.cdamolenlanden.nl.