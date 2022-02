Rioolcapaciteit als criterium bij nieuw- en verbouwplannen in Molenlanden

MOLENLANDEN • Kan het riool het aan om nieuwe woon- of bedrijfsruimte te realiseren? In Molenlanden kan dit een voorwaarde worden voor zulke plannen.

Het gemeentebestuur van Molenlanden onderzoekt namelijk de mogelijkheden die er juridisch zijn om bij het verlenen van een vergunning te ‘sturen op rioolcapaciteit’.

Dat meldt wethouder Johan Quik in een raadsinformatiebrief. Momenteel is deze manier van sturen nog niet mogelijk, zo constateert hij. ‘Dat betekent dat omgevingsaanvragen op dit moment moeten worden verleend als zij passen in de bestemmingsplannen. Daarmee wordt de druk op de riolering verhoogd.’

Overbelast

Eerder bleek al uit onderzoek dat een groot deel van de riolering in het buitengebied overbelast is of de maximale capaciteit heeft bereikt. De gemeenteraad werd half januari hierover geïnformeerd. Inmiddels heeft het gemeentebestuur op meerdere onderdelen een ‘beter beeld’ gekregen. Van de in totaal 64 zogenaamde strengen riolering zijn er zeven waarbij de ‘overcapaciteit is beperkt’.

Voor de meest problematische is daarnaast duidelijk welke plannen er zijn die zullen gaan leiden tot extra afvalwater. ‘Denk hierbij aan woningsplitsingen, vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen die worden omgezet naar woningen en mantelzorgwoningen. (..) De grootste problematiek zit in de linten Goudriaan, Oud-Alblas en Bleskensgraaf (buitengebied).’

Weigeringsgrond

Wethouder Quik constateert daarbij dat bij het maken van plannen niet wordt gekeken naar de capaciteit van het riool. ‘Het bestemmingsplan geeft in een aantal gevallen dus de ruimte om te bouwen, terwijl een weigeringsgrond lastig te vinden is.’ Om daar meer sturing in te krijgen, wordt dus onderzocht of er juridische mogelijkheden zijn om van de rioolcapaciteit toch een voorwaarde te maken.

Het is niet de enige maatregel. Om inwoners te informeren komt er op de gemeentelijke website een informatiepagina over de ontstane situatie. ‘Deze komt binnenkort beschikbaar’. Ook gaat het gemeentebestuur in gesprek met initiatiefnemers van bouwplannen, die op dit moment aanlopen tegen de rioolproblematiek. ‘We gaan samen met hun bekijken welke oplossing in hun situatie denkbaar is. (..) Het gaat om ongeveer vijftien situaties.’

Regenwater

In de toekomst kan dit volgens de wethouder betekenen dat het riool mede een bepalende factor wordt of nieuw- of verbouwplannen al dan niet doorgaan. ‘We houden er rekening mee dat een nieuwe balans moet worden gevonden tussen de nagestreefde ruimtelijke ontwikkeling en de riooltechnische mogelijkheden. In theorie zijn technische oplossingen altijd denkbaar, maar hieraan hangt vaak ook een fors kostenplaatje. Mogelijkheden en wensen zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen.’

Daarnaast is het de bedoeling om de beschikbare ruimte die er nu nog is in het gemeentelijke rioolstelsel in kaart te brengen. Ook komen er meerdere pilots om maatregelen uit te proberen. In Goudriaan gaat het daarbij bijvoorbeeld om het afkoppelen van de afvoer van regenwater van het riool. ‘Wat lost dit op en hoe kunnen we het snel en effectief doen?’.

Milieubescherming

Een andere maatregel is het in beeld brengen van illegale (regenwater)aansluitingen op het riool. ‘We weten dat die er zijn en we willen de hoeveelheid en de locaties duidelijk krijgen.’ Last but not least: wethouder Quik wil ook kijken naar de kansen van ‘alternatieve sanitatie’ buiten de bebouwde kom. Daarbij gaat de gemeente op kleine schaal zelf afvalwater inzamelen en zuiveren. ‘Dit gaat in overleg met de provincie en het waterschap. Centraal staat dat eenzelfde graad van milieubescherming wordt bereikt als bij aansluiting op de riolering.’

In de raadsinformatiebrief, gedateerd op 15 februari, geeft de wethouder aan eind februari of begin maart een plan van aanpak in het college van burgemeester en wethouders te gaan bespreken. ‘Na vaststelling van het plan van aanpak zullen we u als raad nader informeren.’