Welzijnswerkers aan de slag in twee huisartsenpraktijken Molenlanden

• Soms is andere hulp nodig, in plaats van medicijnen. (Foto: 123rf.com)

MOLENLANDEN • Huisartsen in Arkel en Nieuwpoort nemen deel aan een proef waarbij welzijnswerkers in hun praktijken meedraaien. De artsen doen mee aan de proef omdat er achter kwalen psychische oorzaken kunnen schuilgaan.

De start van de pilot, die een jaar gaat duren, was op dinsdag 1 maart. Het past binnen een trend die ‘positieve gezondheidszorg’ wordt genoemd, waarbij het gaat om een bredere kijk op gezondheid. Daarbij is er niet alleen aandacht voor lichamelijke klachten, maar bekijken professionals samen met een patiënt welke zaken zijn gezondheid kunnen beïnvloeden. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: eenzaamheid, het overlijden van een partner of schulden. Een pilletje is dan niet altijd de beste oplossing. De pilot in Molenlanden vindt plaats onder de noemer ‘Welzijn op Recept’.

Positieve wending

Huisarts Peter de Vries uit Arkel: “We willen bekijken hoe je de gezondheid van de doelgroep met hulp van welzijnswerkers een positieve wending kunt geven. Je moet proberen om je ogen open te houden voor zowel lichamelijk als psychische oorzaken.”

Geen grote groep

De Vries heeft geen idee hoeveel patiënten hij naar de welzijnswerkers zal verwijzen. “Ik denk dat het geen grote groep is. Misschien kunnen we mensen helpen die vaak een beroep doen op eerstelijns gezondheidszorg. Dat moet blijken. Welzijn op Recept werkt op andere locaties in Nederland al, maar ik heb geen collega’s gesproken die er al mee werken.”

Meer bieden

Huisarts Leo Wielaart uit Nieuwpoort: “Een flink deel van onze patiënten heeft psychosomatische of psychosociale klachten. Voorlopig beginnen de welzijnswerkers met twee uur per week in de praktijk. Hoeveel mensen ik zal verwijzen weet ik niet. Mensen moeten ook zelf willen. Maar het komt dagelijks voor dat ik patiënten wat meer zou willen bieden. Bijvoorbeeld: hulp zoeken voor iemand, of een persoon om mee te gaan wandelen.”

Cursus gevolgd

De huisartsen hebben geïnvesteerd in kennis en voorbereiding. Wielaart: “In aanvang hadden we wat extra werk omdat we een gesprek hebben gevoerd met Marlous Fieret van Welzijn Molenlanden en een cursus positieve gezondheid hebben gevolgd. Als de welzijnswerkers hier eenmaal zitten, denk ik niet dat het ons extra tijd kost. Tenzij er veel overlegsituaties volgen, maar daar ben ik niet zo bang voor.”

Zoeken

De Vries: “Je moet je inlezen. Dat hebben we er graag voor over. Het gaat uiteindelijk om het welzijn en de gezondheid van de patiënt. Die is niet altijd het best geholpen met pillen. We moeten het ons eigen maken, maar uiteindelijk zou het vermindering van werk kunnen opleveren. Als je bijvoorbeeld hoofdpijn kunt tackelen door het probleem dat erachter zit aan te pakken, dan komt de patiënt minder vaak bij ons. In het begin zal het zoeken zijn, in overleg met degene die bij ons komt werken.”

Zorgverzekeraars

Volgend jaar maart eindigt de proef, dan volgt een evaluatie. Marlous Fieret van Welzijn Molenlanden: “De gemeente heeft vanuit de visie ‘mijn positieve gezondheid’ besloten hiervoor geld uit te trekken. Het idee komt bij Welzijn Molenlanden vandaan. We willen data verzamelen om zo ook zorgverzekeraars te overtuigen van nut en noodzaak, zodat die ook actief mee gaan doen. Dat verzamelen van data doen we samen met welzijnsorganisaties in de regio.”

Betere kwaliteit

De artsen zijn verwachtingsvol. Wielaart: “Ik denk dat het patiënten zal helpen. Ik hoop ook dat het onze werkdruk zal verminderen, maar vraag me af of dat veel zal uitmaken. Misschien kun je mensen zelfredzamer maken. Ik denk dat het voor betere zorg zal zorgen. Het gaat ons er vooral om dat we betere kwaliteit kunnen leveren.”

Voor meer informatie: www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/