Ondernemer? Boost je social media!

Via kanalen als Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn kun je als ondernemer prima in contact komen met jouw doelgroep. Maar hoe doe je dat? En wat als je helemaal geen feeling hebt met social media of er geen tijd voor vrij kunt maken?

Nederlanders zitten gemiddeld anderhalf uur per dag (!) op social media. Dat maakt deze online platforms bijzonder geschikt om aan je naamsbekendheid te werken. Op socials kun je op een laagdrempelige manier iedere dag bouwen aan het imago van jouw onderneming. Met gerichte posts over jouw organisatie laat je zien wie je bent, wat je doet en wat jouw waarden zijn. Vind je het belangrijk om uit te stralen dat je voor kwaliteit gaat? Dan maak je content over het vakmanschap van jouw mensen; bijvoorbeeld een filmpje of fotoreportage. Het is ook een mooie manier om kennis te delen en jezelf zo als expert te profileren.

Opvallen op social media, maar hoe?

Maar hoe doe je dat allemaal? En hoe regel je dat? En wat moet je dan precies plaatsen? En waar en wanneer? Vragen waar menig ondernemer tegenaan loopt. Wil je daar ondersteuning bij krijgen? Denk dan aan Kontakt Mediapartners. Want dit fullservice mediabedrijf, bekend van lokale en regionale krant en nieuwssite Het Kontakt, ontwikkelt doelgerichte strategieën voor jouw socialmediakanalen. Dat doen ze door content te creëren die opvalt én ze meten het bereik. Zij nemen jou de lasten uit handen, zodat jij de lusten van het ondernemen overhoudt!

Alles volgens plan

Kontakt Mediapartners heeft alle disciplines in huis om jouw socials een boost te geven. De mediaspecialisten zoeken uit op welke platforms jouw doelgroep actief is. Het team ontwikkelt een gedegen strategie, door jouw doelen in kaart te brengen. Dat geheel wordt vertaald in een contentkalender. Zo brengen ze structuur en continuïteit in jouw socials en weet je precies wanneer jouw unieke content online komt. Natuurlijk wordt het bereik gemeten, zodat de campagne bijgestuurd kan worden als dat nodig is. Ze nemen jou alle zorgen uit handen. Jij onderneemt. Zij instagrammen, facebooken, linkedinnen en twitteren voor jou.

Speel jezelf in de kijker

Door jezelf via reguliere posts in de kijker te spelen op socials, kun je het verkeer naar je website of webshop vergroten. Niet alleen de mensen die je al volgen, maar juist jouw potentiële doelgroep bereiken? Met gesponsorde berichten op sociale media zorgt Kontakt Mediapartners ervoor dat jouw boodschap precies bij de juiste doelgroep terecht komt. Je zult verrast staan hoeveel interactie er mogelijk is wanneer je de doelgroep op de juiste wijze aanspreekt.

Ook gezien worden?

Weet je niet wat je moet plaatsen? Wil je meer bereik op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn? Bekijk alle mogelijkheden op kontaktmediapartners.nl of neem direct contact op via mail of via social media: Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn.