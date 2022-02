Bewonersavond in Schelluinen over windturbines Avelingen

SCHELLUINEN • Mooi en Duurzaam Gorinchem houdt samen met Doe Mee Molenlanden op 1 maart een infoavond over de impact van de windturbines in Avelingen.

Windturbines van 235 meter hoog, twee keer zo groot als de windmolens die in Giessenburg langs de A15 staan, en dat op 750 meter van de dorpsgrens van Schelluinen; ze gaan volgens de Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem een enorme impact hebben voor de inwoners van het dorp Schelluinen. In de Regionale Energie Strategie van Gorinchem en Molenlanden nemen ze nu nog een prominente plek in als middel om duurzame energie op te wekken.

Slagschaduwen

Maar wel tegen een hoge prijs, benadrukken voorzitter Peter Verschoor en penningmeester Rik Pellikaan van Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem. “Wieken van 75 meter zorgen voor enorme slagschaduwen, het laagfrequente geluid heeft een bewezen nadelig effect op de gezondheid, een prachtig natuurgebied wordt aangetast”, sommen ze op.

“Maar het is onze indruk dat de inwoners van Schelluinen onvoldoende zijn geïnformeerd over deze hinder. Daarom willen we hen tijdens de informatieavond in Ons Dorpshuis informeren en hen de gelegenheid geven om vragen te stellen. Als stichting hebben we er ons al een jaar in verdiept, dus wij hebben veel informatie beschikbaar.”

Verbazing

Er is ook verbazing. Want, zo stellen Verschoor en Pellikaan: geen enkele gemeente in Zuid-Holland heeft windenergie in de Regionale Energie Strategie opgenomen. “Alleen Gorinchem en Molenlanden doen dat.”

Ze vervolgen: “Daarnaast heeft de Raad van State het oordeel van het Europese Hof overgenomen dat er ook in Nederland - dat naast Vlaanderen als enige in Europa geen regelgeving heeft rond de plaatsing van windmolens - op dit gebied regels moeten komen. Die regels zijn er niet voor 2023. Andere gemeenten stellen zich op het standpunt om die regelgeving af te wachten. Het gaat toch om het welbevinden van inwoners in hun leefomgeving. Maar hier gaan de gemeentebesturen gewoon door.”

Online infoavond

“Op 1 maart zullen we veel ruimte geven om in te gaan op vragen. Afgelopen week was er vanuit de gemeenten een online infoavond. Daarbij bleek dat er in de regio veel weerstand is tegen het plaatsen van windturbines. Ook werden veel vragen van deelnemers niet beantwoord. Wij willen die ruimte voor het stellen van vragen wel bieden.”

De avond is in eerste instantie bedoeld voor de inwoners van Schelluinen, maar iedereen is welkom. De aanvang is 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.