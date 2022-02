Bescherming van jouw gegevens

Vergaderingen hebben de afgelopen tijd plaatsgemaakt voor teams- of zoom meetings. Gelukkig maar! De meeste mensen konden op deze manier hun dagelijkse werkzaamheden blijven uitvoeren, gewoon aan de keukentafel. Iedereen die midden in de samenleving staat zal merken dat digitalisering steeds verder gaat. De coronacrisis heeft dit proces alleen maar versneld.

Vooropgesteld: ik zie digitalisering absoluut als iets positiefs. Zo kunnen we vanaf 1 maart weer belastingaangifte doen en hoe fijn is het dat de meeste zaken al helemaal voor je ingevuld zijn. We zien het als iets vanzelfsprekends, maar met je telefoon geld over maken, een cadeautje voor een jarige vriend bestellen, of je rijbewijs verlengen, dat kan echt nog niet zo lang. Toch moeten we ook ontzettend alert zijn en blijven. Met de opkomst van al deze digitale mogelijkheden hebben criminelen ook een nieuwe mogelijkheid om zich ten koste van jou te verrijken.

Vanuit mijn werk als IT-beveiligingsexpert ben ik veel in gesprek met organisaties om over de veiligheidsrisico’s van digitalisering te praten. Zeker ook met overheidsorganisaties zoals gemeenten. Zij beheren veel persoonlijke gegevens van ons allemaal en hebben daarmee ook de verantwoordelijkheid om deze zo goed mogelijk te beschermen. Als kandidaat-gemeenteraadslid wil ik daaraan bijdragen door dit thema regelmatig op de agenda te zetten en het college actief te controleren. En natuurlijk door budget voor informatiebeveiliging beschikbaar te stellen, zodat de gemeente weerbaar en zo goed mogelijk beschermd blijft tegen digitale criminaliteit. De VVD ziet het ook als een taak van de gemeente Molenlanden om haar inwoners voor te lichten en aan te moedigen veilig gebruik van digitale middelen te maken. En te voorzien van goed advies als ze toch slachtoffer zijn geworden van cybercrime.

Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan op 16 maart VVD lijst 5.

Arno van den Hof