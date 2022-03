Een nieuw gezicht op 20e voorjaarsshow van Van der Leeden in Meerkerk

MEERKERK • Tweewielerspecialist Van der Leeden organiseert op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart weer een ouderwetse voorjaarsshow aan de Burgemeester Sloblaan in Meerkerk. De twintigste inmiddels.

“Het wordt tijd”, knikt Willem van der Leeden (56) zuinigjes. “De editie van 2021 kon in verband met de Corona-maatregelen geen doorgang vinden. En die van twee jaar geleden trok na de allereerste persconferentie van het kabinet geen enkele bezoeker. Ik heb een paar weken alleen maar hamburgers gegeten, die feitelijk voor onze bezoekers waren bedoeld.”

Achteraf kan de Meerkerker er hartelijk om lachen. “Kort na het uitbreken van de pandemie hebben we een aantal weken geen enkele klant gezien. Maar toen iedereen van Rutte wel mocht fietsen, werd het een gekkenhuis.”

Ford Mustangs

Een bijzondere ervaring, voor de al 35 jaar ondernemende Van der Leeden. “Mijn ouders hadden een meubelfabriek aan de Grote Kanaaldijk in Meerkerk, daar heb ik ook nog eventjes gewerkt. Op een gegeven ging ik op eigen benen staan en repareerde ik alles op wielen. Van kruiwagens tot Ford Mustangs.”

Veevoeder Van Zandwijk verhuisde naar het bedrijfsterrein en de toen pas 20-jarige Van der Leeden zag zijn kans schoon. “Tijdens de lunch met twee sneetjes brood kocht ik de enorme loods en daar zitten we nog steeds. In de beginjaren heb ik ook een woning gebouwd, die ik overigens binnenkort ga verlaten. Mijn zoon Robin is mede-eigenaar van de zaak en gaat boven de winkel wonen.”

Corona

Robin was jarenlang hulp op zaterdag en tijdens vakanties. “Pas een paar jaar geleden sloeg bij mij de vonk over. De HBO-studie Maritieme techniek was het toch niet helemaal. De toenemende techniek in de fietsen trok mij steeds meer. Net voor de uitbraak van Corona besloot ik in de zaak te stappen. Toen in het voorjaar van 2020 de klanten eventjes wegbleven, krabde ik mij wel achter de oren. Maar het is goed gekomen. Het werd echt een topjaar. Anno nu is dat toch net iets anders. We verkopen genoeg fietsen, maar we kunnen ze moeilijk leveren. Vandaag een fiets bestellen, betekent pas in 2023 rijden. De productie in Azië is zeer onregelmatig. Ook onderdelen zijn nauwelijks te krijgen.”

Geen korting, wel kwaliteit

Gelukkig hebben de Van der Leedens, waar moeder Marijke al jaren het gezicht is van de winkel, nog een voorraadje op zolder staan. “Tijdens de voorjaarsshow is er volop keuze. Waarbij de kwaliteit bij ons voorop blijft staan. We geven nooit korting, maar ons product en vooral de service blijven onverminderd goed. In navolging van mijn ouders blijf ik de klanten behandelen, zoals wij zelf ook behandeld willen worden. En als het onverhoopt mis gaat, dan lossen we het altijd op.”

De familie Van der Leeden levert maatwerk. “De Nederlanders willen recht op hun fiets zitten, maar zelfs op een stadsfiets lukt dat niet. We doen in de winkel altijd een bodyscan en vervolgens wordt er, ook afhankelijk van de specifieke wensen, een bijpassende fiets gezocht. De basis moet op orde zijn, daarna kan je het zo gek en ook duur maken als jezelf wil. Voor iedere klacht, zoals een zere knie, gevoelige handen of rug hebben we een oplossing. Een fiets van Van der Leeden is altijd op maat. En met die gedachte zet ik het levenswerk van mijn ouders voort”, besluit Robin.

Theo Sprong

Van der Leeden - Tweewielerspecialist in Meerkerk