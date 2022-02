Molenlanden biedt hulp bij groot onderhoud zwembaden

MOLENLANDEN • Op donderdagavond 24 februari ondertekenden het bestuur van vier zwembaden in voormalig Giessenlanden een overeenkomst met de gemeente Molenlanden over het groot onderhoud aan de baden.

Namens de gemeente ondertekende wethouder Bram Visser en hiermee bekrachtigde hij de afspraak dat de gemeente hulp biedt bij het kostbare, grote onderhoud. De gemeente neemt 80% van de kosten voor het grote onderhoud van de zwembaden voor haar rekening. De overeenkomst is ondertekend door het bestuur van De Tobbe (Arkel), De Doetse Kom (Giessenburg), De Hoge Kamp (Hoogblokland) en De Spettertuin (Noordeloos).

Nieuw accommodatiebeleid

De ondertekening is het resultaat van het nieuwe accommodatiebeleid voor de zwembaden in Molenlanden. Hieraan hebben de besturen en de gemeente de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt. Wethouder Bram Visser: “Met het nieuwe beleid heffen we de verschillen op tussen de zwembaden in voormalig Giessenlanden en Molenwaard. En door een bijdrage aan het groot onderhoud te leveren, versterken we de toekomstbestendigheid van de zwembaden. Dat zijn twee belangrijke doelen die we met dit accommodatiebeleid hebben bereikt.”

Vervolgstappen

Met de ondertekening is het nieuwe accommodatiebeleid nog niet helemaal afgerond. Bram Visser: “We werken hard aan de verzelfstandiging van zwembad De Dompelaar (Groot-Ammers) en zwembad Schoonenburg (Nieuw-Lekkerland). Samen met een groep vrijwilligers uit beide dorpen bereiden we de verzelfstandiging voor. Het doel is om dit op 1 januari 2023 in te voeren. En vanaf dat moment is er sprake van een gelijke behandeling van alle zwembaden in Molenlanden.”