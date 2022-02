Samenwerking Het Goed in Gorinchem en Avres beleeft mooie start

GORINCHEM • Kringloopwarenhuis Het Goed in Gorinchem is inmiddels twee maanden open. Er werken onder andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die hier de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Via Avres hebben inmiddels 20 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek gevonden bij Het Goed.

Avres-bestuurders Eelke Kraaijeveld en Cees Taal bezochten de locatie om te kijken hoe het nu gaat. Cees Taal: “Twaalf medewerkers uit de Sociale Werkvoorziening maakten de overstap naar de kringloopwinkel. Zij hebben het erg naar hun zin op hun nieuwe plek. Daarnaast werken er inmiddels acht mensen die vanuit een uitkeringssituatie komen. Bij Het Goed kunnen zij werkervaring opdoen en zo hun kans op een reguliere baan vergroten. Het aantal medewerkers zal de komende maanden verder uitbreiden. Samen met Het Goed werken we aan een inclusieve én circulaire samenleving.”

Een tweede leven

“Ik ben heel trots op deze nieuwe locatie in Gorinchem”, vult bestuurder Eelke Kraaijeveld aan. “Een fijne werkplek voor medewerkers van Avres die hier de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Bovendien krijgen alle spullen die in de kringloopwinkel verkocht worden een tweede leven tegen een betaalbare prijs. Dat is niet alleen slim, het levert ook een serieuze bijdrage aan de circulaire samenleving. Op dit moment zijn bij Het Goed in Gorinchem al ongeveer zesduizend producten over de toonbank gegaan. Naast de 1.000 zonnepanelen op het dak, wordt ook hiermee heel veel CO2 bespaard, Met één kilo hergebruik bespaar je namelijk al één kilo CO2.”

Duurzame tas

Medewerkers van Het Goed boden de bestuursleden een duurzame tas aan. Achter de tas zit een mooi verhaal. Veel van de ingezamelde kleding wordt verkocht in de winkels van Het Goed, maar niet alle kleding is herbruikbaar. Van de kleding die niet in de winkel komt, wordt vilt gemaakt. Daarvan maakt Het Goed weer leuke tassen, die in de winkels te koop zijn. Circulair en inclusief.

Het Goed

Kringloopwarenhuis Het Goed bevindt zich bij Woonboulevard Spijksepoort. De winkel is dagelijks geopend: op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Over Het Goed

Het Goed is een sociale onderneming met 30 eigentijdse kringloopwarenhuizen en 5 textielsorteercentra door heel Nederland. Vanuit de missie ‘werk maken door hergebruik’, zet Het Goed zich samen met gemeenten en andere partners in voor een inclusieve en circulaire samenleving. Voor en achter de schermen heeft Het Goed ruim 1.350 medewerkers.



Dagelijks wordt aan honderden mensen passend werk aangeboden. Met haar aantrekkelijke, frisse uitstraling, ruime aanbod en goede service trekken de kringloopwarenhuizen van Het Goed meer dan 2 miljoen klanten per jaar. Het Goed is PSO-gecertificeerd en behoort daarmee tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen. Daarnaast draagt Het Goed met trots het Keurmerk Kringloopbedrijven/100%Kringloop.