Avres-bestuur zet medewerkers in het zonnetje

GORINCHEM • Op donderdag 24 februari zette het Avres-bestuur de medewerkers op de werklocaties in het zonnetje. De coronaperiode is ook voor hen zwaar geweest. De bestuursleden maakten een tour langs locaties in Gorinchem, Giessenburg en Leerdam. Ze spraken hun waardering uit, trakteerden op gebak en gaven cadeaus voor in de heropende kantines.

Met de versoepelingen komt er een einde aan een intensieve periode voor de medewerkers van Avres. Bestuursvoorzitter Lizanne Lanser licht toe: “Omdat een deel van de medewerkers een kwetsbare gezondheid heeft, was veilig werken heel belangrijk. De mensen met een zeer kwetsbare gezondheid kwamen in bepaalde periodes minder vaak naar hun werk. Andere medewerkers werkten in bubbels. Daarbij waren de kantines gesloten of beperkt te gebruiken. Terwijl juist voor deze groep sociale contacten en structuur belangrijk zijn.”

Complimenten

In hun speeches complimenteerden de bestuursleden de Avres-medewerkers met hun doorzettingsvermogen. Bestuurder Cees Taal: “Ondanks alle beperkingen zijn ze goed omgegaan met de situatie en hebben zij zich volop ingezet.” Bestuurder Eelke Kraaijeveld vult aan: “Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, mogen de kantines weer volledig open. Wat is het dan mooi om te zien dat de voetbaltafels die we als bestuur cadeau gaven, direct uitgeprobeerd worden. Het is een mooie manier voor de medewerkers om in de pauze te ontspannen en hun energie op een andere manier kwijt te kunnen.”

Over Avres

Avres is het mensontwikkelbedrijf dat ondersteuning biedt naar werk aan inwoners van Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. In Giessenburg staat de kwekerij van Avres. In Gorinchem en Leerdam verrichten Avres-medewerkers montage-, assemblage- en verpakkingswerk. De medewerkers voeren werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers. Zij worden op de werkvloer begeleid door werkleiding en een jobcoach, die oog hebben voor zowel de kwaliteit van de werkzaamheden als de ontwikkeling van de medewerkers.