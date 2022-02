NLdoet-activiteiten in de Dompelaar in Groot-Ammers

• De schoonmaak van het zwembad in 2019. (Foto: Aangeleverd)

GROOT-AMMERS • Zaterdagmorgen 12 maart doen de Vrienden van de Dompelaar weer mee met NLdoet.

Voor sommige klussen is het nog te vroeg in het seizoen. Daarom organiseren zij een tweede klusmorgen op zaterdag 26 maart. Er wordt op beide dagen begonnen vanaf 09.00 uur tot ongeveer 12.00 uur, waarna er een kopje soep en een drankje klaar staat voor de helpers.

Er is weer van alles te doen in zwembad de Dompelaar in Groot-Ammers, zoals: terrein opruimen, snoeien, vegen en takken rapen na de stormen. Maar ook kleedkamers, daken en goten schoonmaken.

Op de tweede klusmorgen op 26 maart zijn de baden leeg en klaar om schoongespoten te worden. Wie een ochtend mee wil helpen als vrijwilliger kan zich aanmelden via vriendenvandedompelaar@gmail.com of 0184-661684.