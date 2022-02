Goudrianers willen MFA en woningbouw in dorp

GOUDRIAAN • Inwoners van Goudriaan vragen de gemeente Molenlanden te onderzoeken of de bouw van multifunctionele accommodatie (MFA) in hun dorp mogelijk is, ter vervanging van verouderde voorzieningen.

Op de vrijkomende locaties zouden woningen kunnen komen. De stuurgroep MFA vraagt de gemeente te boordelen of ook dat mogelijk is.

Ruimte nodig

Uit een enquête in het dorp blijkt dat er behoefte is aan (meer) vergaderruimte dan dorpshuis De Multistee nu biedt. En ook aan ruimte voor bijeenkomsten voor de jeugd en een ontmoetingsruimte voor allerlei andere activiteiten van onder andere de kerk en verenigingen. Daarnaast geven inwoners aan dat er behoefte is aan woningen voor senioren en jongeren. Van de ondervraagde inwoners is 95 procent voorstander van een nieuw MFA.

Basisschool

Wat het onderwerp actueel maakt is dat er een besluit moet worden genomen over renovatie of nieuwbouw van basisschool De Fakkel en dat kinderopvang Alles Kids uit zijn jasje groeit. Daarbij opgeteld biedt het huidige dorpshuis dus te weinig mogelijkheden. Initiatiefnemers vinden het daarom tijd voor actie.

Urgent

De basisschool heeft circa honderd leerlingen. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen. De huisvesting van de school, Multistee en het kinderdagverblijf dateren uit jaren 70 en 80 en vragen om onderhoud. Voor de school is dat urgent. De gebouwen voldoen niet aan de huidige eisen met betrekking tot duurzaamheid en energieverbruik.

Parkeeroverlast

De stuurgroep vraagt de gemeente een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor een MFA en de vrijkomende posities te beoordelen in relatie tot de woningbehoefte in Goudriaan en omstreken. Over gebouw Kerkzicht moet op korte termijn ook een besluit genomen worden; is renovatie de beste optie of nieuwbouw? Daarbij komt de parkeeroverlast rondom de kinderopvang en De Multistee.

Marktplein

Bij het MFA zouden een marktplein en terras met dorpscafé kunnen komen, een fietsenberging, een school en speelplein, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen, schrijft de stuurgroep in een plan. Het gebouw moet ook duurzaam en energieneutraal worden. Veel mensen die op de enquête reageerden vinden dat een MFA moet aansluiten op de dorpskern. Als mogelijke locaties noemt de groep: achter De Multistee, de plek waar nu De Fakkel staat, de locatie van het kinderdagverblijf of achter de timmerfabriek van Gebroeders Bos.

Raadsleden

Initiatiefnemers presenteerden hun ideeën voor een MFA en woningbouw dinsdagavond 22 februari tijdens een ‘open podium’, voorafgaand aan een commissievergadering met raadsleden. Raadslid Jan Arie Koorevaar twitterde na afloop: ‘Prachtige stap voor gebouw met onder 1 dak een school, sporthal, gemeenschapshuis en kinderdagverblijf. Met prima voorwerk van de klankbordgroep. #topdorp’