Molenlandse scholen strijden tegen elektronisch afval

MOLENLANDEN • Drie basisscholen uit Molenlanden doen van 14 maart tot en met 7 april mee met de E-waste Race.

Het project is officieel van start gegaan met een kick-off met wethouder Arco Bikker op basisschool School met de Bijbel in Bleskensgraaf. De drie deelnemende teams uit Molenlanden en zeven teams uit omliggende gemeenten gaan vier weken lang de strijd aan met elektronisch afval (ook wel e-waste). De kinderen zamelen klein elektronisch afval in zodat dit hergebruikt of gerecycled kan worden.

De scholen die in Molenlanden meedoen zijn de Rehoboth in Groot-Ammers, De Wegwijzer in Hoogblokland en de School met de Bijbel in Bleskensgraaf. Wie in de buurt van één van de deelnemende scholen woont kan tussen 14 maart en 7 april gemakkelijk en gratis elektronisch afval thuis laten ophalen. Dit kan door elektronisch afval online aan te bieden op de website www.ewasterace.nl.

Elektronisch afval zijn kapotte of oude apparaten met een stekker eraan of een plek voor een batterij. Denk hierbij aan een oud toetsenbord, kapotte waterkoker, defect mobieltje maar ook aan oude of kapotte kabels en adapters. Inktcartridges en batterijen vallen niet onder e-waste.

Wanneer klein elektronisch afval apart ingeleverd wordt, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en hoeven er minder grondstoffen uit de aarde gehaald te worden. De E-waste Race maakt het makkelijk doordat leerlingen het afval thuis komen ophalen. De kinderen krijgen punten voor het ingezamelde e-waste en de school met de meeste punten wint een geheel verzorgd schoolreisje.

De E-waste Race Waardlanden is mogelijk gemaakt door gemeente Molenlanden, gemeente Vijfheerenlanden, gemeente Hardinxveld-Giessendam, gemeente Gorinchem en Waardlanden. De race wordt ondersteunt door Weee Nederland en Wecycle.