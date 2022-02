Ondernemersontbijt Molenlanden op vrijdag 25 maart in Bleskensgraaf

MOLENLANDEN • Op vrijdag 25 maart organiseert de gemeente Molenlanden een ondernemersontbijt. De bijeenkomst is van 07:30 tot 11:00 uur op diverse locaties op bedrijventerrein Melkweg in Bleskensgraaf.

Het bedrijf Lowpad (onderdeel van de Eurogroep) is gastheer van het plenaire gedeelte van het programma. Aanmelden kan via: www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt.

Teunis Jacob Slob, wethouder economie: “Dit ontbijt zou eigenlijk in november plaatsvinden op de Dag van de Ondernemer. De gemeente Molenlanden benut dit moment jaarlijks om de lokale ondernemers in het zonnetje te zetten én te bedanken voor hun bijdrage aan de economie én aan onze samenleving. Vanwege de coronamaatregelen kon de fysieke ontmoeting toen helaas niet doorgaan en is een digitale ontmoeting georganiseerd. We zijn erg blij dat het op 25 maart alsnog mogelijk is om elkaar te ontmoeten. En dat vele ondernemers opnieuw bereid zijn om bij te dragen aan het programma. Bijvoorbeeld door een workshop te geven of te faciliteren. Het geeft een prachtig inkijkje in de diversiteit van onze bedrijven.”

Programma

Er is een afwisselend programma samengesteld met tien verschillende workshops waar uit gekozen kan worden. Een voorbeeld hiervan is een workshop waarbij de deelnemers zelf de handen uit de mouwen mogen steken bij een smidsvuur en zo ijzer leren smeden. Andere voorbeelden zijn: een workshop over robotisering, het vinden en binden van personeel, maatschappelijk ondernemen, bewegen als onderdeel van de bedrijfsstrategie, social media advertising en nog veel meer.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 22 maart 2022 via www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt. Na aanmelding ontvangen deelnemers een e-mail met meer informatie. Op de website staat ook het complete programma, een overzicht van alle workshops en een terugblik op de digitale ontmoeting van Molenlanden Onderneemt op 19 november 2021.