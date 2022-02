Startsein voor kleurwedstrijd in de Week van de AfvalHelden

REGIO • Van 7 tot en 13 maart is het weer de Week van de AfvalHelden. Dan zetten gemeenten en organisaties in het hele land de bijna 30.000 professionals die werken in de afvalbranche in het zonnetje. Ook Waardlanden doet mee.

Een van de acties is een kleurwedstrijd. Iedereen die meedoet, kan zo zijn waardering laten zien. Als startsein van de kleurwedstrijd overhandigt wethouder Ro van Doesburg de kleurplaten aan Lotte uit groep 5 van OBS De Tweemaster in Gorinchem.

“Ook wij mogen met z’n allen trots zijn op het werk en de mensen van Waardlanden, onze AfvalHelden. Zij houden onze straten schoon en zorgen er dagelijks voor dat ons afval wordt ingezameld en gebruikt voor nieuwe grondstoffen en energie. Zo hebben zij een cruciale rol in onze mooie en schone regio. Daarom roep ik alle scholen en kinderen op om mee te doen aan de kleurwedstrijd. Kleur de plaat in en plak deze op school of thuis achter het raam in de week van de AfvalHelden van 7 tot en met 13 maart. De AfvalHelden van Waardlanden kijken uit naar jullie kleurplaten.”

Alle kinderen die een foto van hun kleurplaat mailen naar Waardlanden, maken kans op een leuke prijs. Meer informatie over de kleurwedstrijd staat op de website van Waardlanden, www.waardlanden.nl.

De Week van de AfvalHelden is een initiatief van de brancheorganisaties NVRD, Vereniging Afvalbedrijven, TLN en O&O fonds GOE, die gaan over afval, reiniging, transport en verwerking in Nederland. De Week vond in 2021 voor het eerst plaats.