Wat te doen als ik een schenking heb ontvangen?

Een schenking ontvangen is vaak erg prettig, maar dit kan wel enige gevolgen met zich meebrengen. Denk hierbij aan dingen zoals belasting. Je mag tot een bepaald bedrag belastingvrij een schenking ontvangen, maar hoeveel dat is, verschilt per schenker (denk bijvoorbeeld aan je ouders of grootouders). En ook hoeveel geld je moet afdragen aan de belasting, ligt aan van wie je de schenking hebt ontvangen.

Er zijn jaarlijks vrijgestelde schenkingen, maar ook grote, eenmalige schenkingen. Deze hebben wel een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat je tussen de 18 en 40 jaar bent.

Een schenking van je ouders ontvangen?

Jaarlijks mag je een belastingvrij schenkbedrag ontvangen van je ouders. Op dit moment ligt dat bedrag op: €6.604. Over alles wat hierboven valt, betaal je schenkbelasting. Is de schenking minder dan €128.750, dan betaal je hier 10% belasting over. Is het meer dan €128.750, dan betaal je 20% schenkbelasting. Naast dit jaarlijks vrijgestelde bedrag, zijn er een aantal uitzonderingen. Je mag namelijk eenmalig een grotere schenking ontvangen, vrijgesteld van belasting. Er zijn 3 verschillende vormen:

Een eenmalige schenking van €26.881 die je vrij mag besteden.

Een eenmalige schenking van €55.996 die je moet besteden aan je studie (mits de studie minstens €20.000 per jaar kost)

Een eenmalige schenking van €105.302 die je moet gebruik voor een woning. Bijvoorbeeld de aankoop van een woning, verbouwing of voor het aflossen van de hypotheek)

Je mag deze bijzondere, eenmalige schenkingen niet combineren met de jaarlijkse schenking van €6.604.

Een schenking van iemand anders

Je kunt ook een schenking ontvangen van iemand anders, bijvoorbeeld van je grootouders of een ander familielid. Dan is het vrijgestelde bedrag van de schenking €3.244. Dit geldt per schenker, dus je mag van meerdere personen een schenking ontvangen. Is de schenking minder dan €128.750, dan betaal je 30% schenkbelasting. Ontvang je meer dan €128.750, dan betaal je 40% schenkbelasting. Je betaalt dus meer belasting dan over schenkingen van je ouders.

Schenking meenemen met belastingaangifte

Een schenking is niet aftrekbaar en ook niet belast. Je hoeft geen inkomstenbelasting te betalen over de schenking, tenzij het van je werkgever komt. Dan ben je in sommige gevallen wel verplicht om inkomstenbelasting te betalen. Maar krijg je bijvoorbeeld een jubileumuitkering of andere gift, dan hoef je hier geen schenkbelasting over te betalen.

Een schenking verhoogt je vermogen

Als je een schenking ontvangt, verhoogt dit jouw vermogen. Tenzij je het geld gebruikt voor je woning of iets dergelijks, dan hoeft je geen vermogensbelasting te betalen. Het zou dus kunnen gebeuren dat je vermogensbelasting gaat betalen. Op dit moment betaal je pas vermogensbelasting als je vermogen boven de €50.000 is of €100.000 als je een fiscaal partner hebt. Voor 2021 was dit bedrag veel lager, namelijk €30.846 of €64.692 met fiscaal partner. Je mag tegenwoordig dus meer vermogen hebben.

Volgende stap

Je springt vast een gat in de lucht als je een schenking ontvangt, maar je mag niet in alle gevallen zelf bepalen waar je het aan uitgeeft. Ontvang je een vrijgesteld bedrag voor bijvoorbeeld een woning of een studie, dan mag je de eerste €26.881 vrij besteden, maar de rest moet je gebruiken voor het specifieke doel. Een schenking voor je woning mag je ook gebruiken voor een verbouwing of het aflossen van een schuld of hypotheek.

Het vrij te besteden deel kun je natuurlijk aan van alles uitgeven. Bijvoorbeeld aan een verre reis, of een mooie designer tas. Ook is het slim om wat spaargeld aan de kant te hebben, voor als je een keer geld nodig hebt. Wat tegenwoordig ook helemaal hip is, is beleggen. Dat is allang niet meer voor grijze mannen in pak, maar ook jongere mensen starten met beleggen. Je zou eens kunnen uitzoeken of het iets voor jou is. Je kunt beheerd beleggen, of je kunt zelf een broker om aandelen te kopen. Je kunt hier een mooi rendement mee halen. Gebruik hier wel alleen geld voor dat je niet nodig hebt.