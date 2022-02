Deel politiek Alblasserdam wil woningbouw op sportpark Souburgh

ALBLASSERDAM • Woningbouw op sportpark Souburgh: meerdere Alblasserdamse partijen zien dat op de langere termijn als dé oplossing om nieuwe huizen toe te kunnen voegen.

Tijdens het verkiezingsdebat van RTV Rijnmond en Alblasserdamsnieuws.nl brak als eerste Margreet de Deugd, lijsttrekker van het CDA, hier een lans voor. “Er staan veel woningbouwprojecten al in de steigers, maar als die zijn afgerond, is het ook vol. Het bestaande groen als de Groene Long moeten we beschermen. Er zijn nieuwe locaties nodig. Bij sportpark Souburgh liggen kans: wij pleiten ervoor om én het sportpark te vernieuwen én nieuwe woningen te bouwen. Een groot voordeel is dat de bereikbaarheid geen probleem is, want de snelweg is heel dichtbij.”

Op een vraag van Peter Stam van Alblasserdamsnieuws.nl, die wees op de drukke weg ernaast en de bijbehorende overlast van fijnstof en geluid, reageerde ze: “Wij denken het mogelijk is een duurzame wijk te bouwen, die ook schoon en geluidsvrij is.”

Flexwoningen

Bijval kreeg ze van Jako Sterrenburg, lijsttrekker ChristenUnie (”Dat kunnen we zeker onderzoeken. Wellicht is er daar ruimte voor flexwoningen, die makkelijk weer af te breken en elders op te bouwen zijn.”) en de lijsttrekker van het de PvdA, Wim van Krimpen. “Dit idee brengen we in de eerste week van de nieuwe raadsperiode naar het ambtelijk apparaat om de mogelijkheden te bekijken.”

Sterrenburg wees er nog wel op dat verplaatsing van het sportpark het grondgebied van Molenlanden zou raken. De Deugd: “We hebben goede contacten met onze buren. Dit is voor ons nog de enige optie.”

Opgetrokken wenkbrauwen

VVD-lijsttrekker Herman Verweij hoorde het met opgetrokken wenkbrauwen aan. “Opeens komt er hiermee een konijn uit de hoge hoed. De coalitie met daarin CDA en PvdA heeft de afgelopen periode de Wipmolenlocatie en het terrein van Kloos niet ontwikkeld, Haven Zuid ligt al jaren stil; ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de houding van het college was om het aan de markt te laten.”

Van Krimpen was het niet met hem eens: “We hebben wel degelijk stappen gezet, laatst hebben we in de raad nog een prachtig plan voor Haven Zuid besproken. En uitgerekend de VVD vroeg daarbij om een extra onderzoek, zodat het weer langer duurt.”

Zelfbewoningsplicht

Jako Sterrenburg benadrukte daarnaast het belang om voor de Alblasserdammers te bouwen. Zijn VVD-collega sprong daar meteen op in. “Een motie van ons om dit mogelijk te maken is onlangs unaniem aangenomen. Datzelfde geldt voor een motie over de zelfbewoningsplicht. Dat lijkt tegenstrijdig voor een liberale partij, maar hiermee laten we zien hoe urgent deze problematiek is.”

Waarop Van Krimpen met een knipoog stelde: “U haalt ons aan de linkerkant in.”