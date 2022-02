‘Oud-Alblas in spits afsluiten om sluipverkeer Alblasserdam tegen te gaan’

ALBLASSERDAM• De route naar Oud-Alblas in de spits afsluiten, om het sluipverkeer door Alblasserdam in te dammen; die suggestie kwam woensdag tijdens het verkiezingsdebat van RTV Rijnmond en Alblasserdamsnieuws.nl op tafel.

ChristenUnie-lijsttrekker Jako Sterrenburg stelde dat hierover ook al in buurgemeente Molenlanden wordt nagedacht. “We hebben hier hierbij nodig. Molenlanden heeft al plannen om Oud-Alblas op bepaalde tijden af te sluiten. Wij denken daarin graag mee om de bewoners te ontzien.”

Herman Verweij, lijsttrekker VVD, vulde hem aan: “Het enige moment waarop we hier in Alblasserdam fatsoenlijk het dorp in en uit konden, was toen de Vinkenpolderweg aangepakt werd en deze was afgesloten. Toen was er geen gelegenheid voor sluipverkeer.”

Ontsluiting

Het onderwerp kwam ter sprake bij de vraag of Alblasserdam een nieuwe ontsluiting nodig heeft. D66 toonde zich daar voorstander van. “Onderzoek de verschillende scenario’s. Een optie is een parallelweg langs de A15 die aansluit op de Veerweg. Dat zal de druk voor een groot deel al wegnemen.”

Minder enthousiast waren Jaco Brand, lijsttrekker SGP (”De verbreding van de A15 en het nieuwe knooppunt N214-N3 dragen al bij aan een betere doorstroming”), en de VVD. Verweij: “Het gaat niet om de vraag of Alblasserdam een ontsluiting nodig heeft, maar de Alblasserwaard. Alblasserdam fungeert nu teveel als ontsluiting voor het achterland. Dat zou moeten veranderen.”

Calamiteitenroute

De SGP pleitte wel voor een calamiteitenroute. “Bij opstoppingen zou dat een oplossing zijn. Het is van de gekke dat bij bijvoorbeeld het Havenfestival de ambulance door een mensenmenigte heen moet rijden.”

De ChistenUnie ten slotte wil van Alblasserdam een fietsdorp te maken. “Geef de fietser overal voorrang en leg fietspaden aan.” Steun kreeg hij van D66.

Plantageweg

Jaco Brand vulde nog aan: “Focus eerst op plekken waar de verkeerssituatie onveilige en onoverzichtelijk is, zoals op de kruising Dam-Plantageweg.”