Minister Schouten bezoekt dagboerderij De Hoeff in Giessenburg

GIESSENBURG • Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft op zaterdagochtend 19 februari een werkbezoek gebracht aan dagboerderij De Hoeff in Giessenburg.

Schouten was door De Hoeff en de fractie van ChristenUnie Molenlanden uitgenodigd voor een werkbezoek. Na een kort welkomstwoord van Arianne de Leede (manager De Hoeff) en Harry Stam (lijsttrekker ChristenUnie Molenlanden) werd zij rondgeleid door een aantal cliënten die haar vertelden over hun werk in de tuinderij of de keuken.

Dagboerderij De Hoeff is een basisvoorziening voor cliënten die veel begeleiding en structuur nodig hebben. De werkzaamheden zijn het kweken van groente, fruit, kruiden en tuinplanten. De producten worden verkocht aan bedrijven een particulieren. De Hoeff beschikt over een zorgafdeling, eigen tuinderij, winkel en lunchroom Zoete Hoeffe.

“Het is mooi om te zien dat De Hoeff wordt gedragen door het dorp. Naast de vaste medewerkers zorgen de Vrienden van de Hoeff en andere vrijwilligers ervoor dat de ruim 60 cliënten een plek hebben waar ze tot hun recht kunnen komen”, aldus Schouten.