Marije Meerkerk: ‘Ik voel me veilig in Oekraïne’

BLESKENSGRAAF • Marije Meerkerk uit Bleskensgraaf woont en werkt in Oekraïne en wil daar, ondanks de oorlogsdreiging, graag blijven.

De oud-inwoonster van Bleskensgraaf woont en werkt nu al zes jaar in het Oost-Europese land. Ze geeft er onderwijs aan jonge kinderen en tieners in een zigeunerkamp (zie kader). “Elk jaar heb ik een maand verlof in Nederland. Maar als ik terugga naar Oekraïne, voelt dat als teruggaan naar huis”, vertelt ze.

Oproep minister

De oorlogsdreiging gaat ook aan haar niet voorbij. Desondanks legde ze in februari de oproep van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra aan Nederlanders om terug te keren uit Oekraïne naast zich neer.

“Waarom ik dat gedaan heb? In de eerste plaats zitten we hier op 800 kilometer van de hoofdstad Kiev en op zo’n 1300 kilometer van de separistenregio’s in het oosten van het land. Het voelt daarom voor mij en voor de mensen hier nog als een ver van mijn bed-show.”

Ze vervolgt: “De ambassade liet ons weten dat als er geen noodzaak is om hier te blijven, je dan beter weg kunt gaan. Maar wat is noodzaak? Hier ligt mijn leven; als ik hier nu wegga, wanneer kan ik dan weer terugkomen? Dit project heb ik zelf opgezet en draai ik ook zelf. Het is voor mij heel moeilijk om dat achter te laten.”

Voorrecht

Ze heeft het voorrecht dat als er echt oorlog komt terug te keren naar Nederland. “Maar voor mij voelt dat zeker niet voor honderd procent als een voorrecht. Ik laat daar zoveel mensen die ik goed ken achter voor wie dat niet mogelijk is.”

“En ook voor de zigeunerkinderen die ik leer lezen, schrijven en rekenen wil ik zó graag blijven. Mijn verwachting was altijd dat ik het op een gegeven moment over kon dragen aan een ander, dat het werk door kan gaan. Maar als ik nu definitief weg zou gaan, weet ik niet of iemand anders het oppakt in de toekomst. Dat vind ik moeilijk.”

