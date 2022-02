StemWijzer: vul de online stemhulp in op molenlanden.stemwijzer.nl

MOLENLANDEN • Weet je nog niet op welke partij je gaat stemmen? Om je te helpen bij het maken van je keuze heeft de gemeente Molenlanden in samenwerking met ProDemos een stemwijzer gemaakt.

Hoe werkt het?

De StemWijzer is in te vullen via molenlanden.stemwijzer.nl Door het invullen van de StemWijzer krijg je een beeld van de thema’s die spelen in Molenlanden. Ook je er hierdoor achter komen hoe de politieke partijen denken over bepaalde onderwerpen.

Je geeft je mening over allerlei stellingen, zoals: Molenlanden moet het afsteken van vuurwerk met oudjaar verbieden.

Heb je alle stellingen gehad, dan zie je welke partijen het dichtst bij je antwoorden in de buurt komen. Als twee partijen even hoog scoren dan krijg je de mogelijkheid om een lijst met 5 extra stellingen in te vullen. Die antwoorden helpen je om een keuze te maken tussen deze overgebleven twee partijen.