Raad stemt in met kunstgrasvelden voor VVAC en vv Groot-Ammers

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft op dinsdagavond 22 februari ingestemd met de realisatie van kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen VVAC en Groot-Ammers.

Tegelijk met dit voorstel werd ingestemd met de verhuizing van jeu de boules-vereniging ‘Laat de Boules de Boel’ in Groot-Ammers. Het streven is om de projecten voor de zomervakantie af te ronden.

De ledenaantallen van voetbalverenigingen VVAC en vv Groot-Ammers zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. De veldcapaciteit om de wedstrijden en trainingen voor alle leden mogelijk te maken, schiet bij beide verenigingen tekort.

De gemeente Molenlanden heeft met VVAC, vv Groot-Ammers en Jeu de boules-vereniging ‘Laat de Boules de Boel’ plannen gemaakt. In de plannen bieden kunstgras voetbalvelden uitkomst. In het plan van vv Groot-Ammers verhuist de jeu de boules-vereniging naar een nieuwe locatie binnen het complex om zo uitbreiding van de veldcapaciteit mogelijk te maken.

Bram Visser, wethouder Sport: “Molenlanden vindt sporten voor jong en oud belangrijk. We willen graag dat de verenigingen kunnen blijven groeien. Dat kan nu we deze plannen kunnen uitvoeren”.

VVAC

Voor VVAC gaat het om de ombouw van het natuurgras wedstrijdveld naar kunstgras. Naast het wedstrijdveld komt ook een kunstgras pupillenveld.

VV Groot-Ammers

Bij vv Groot-Ammers gaat het om de ombouw en uitbreiding van het natuurgras trainingsveld. Om uitbreiding van dit veld mogelijk te maken is de jeu de boules-vereniging bereid gevonden om hun huidige locatie te verlaten. Zij verhuizen naar een het zuidelijk deel van het complex. Daar komen nieuwe banen en een nieuw clubgebouw. Aanwonende inwoners zijn per brief over de plannen geïnformeerd.

Nu het besluit door de gemeenteraad is genomen kunnen de plannen in overleg met de verenigingen verder worden voorbereid en uitgevoerd, waarbij het streven is om beide projecten voor de zomervakantie gereed te hebben.