Molenlanden hoort bij koplopers met inclusieagenda voor inwoners met beperking

MOLENLANDEN • Volgens het VN-verdrag Handicap moet elke gemeente ervoor zorgen dat ook inwoners met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Molenlanden hoort bij de eerste negentig gemeenten die hiervoor een zogenoemde inclusieagenda opstellen.

Alle 344 Nederlandse gemeenten zijn verplicht zo’n inclusieagenda op te stellen. Het VN-verdrag dat hierover gaat stamt uit 2016.

Budget

Burgemeester en wethouders van Molenlanden willen voor de uitvoering van de inclusieagenda per jaar 59.500 euro beschikbaar stellen, voor de jaren 2022 tot en met 2024. Uiteindelijk moet het thema zo ingebed zijn in de bedrijfsvoering dat geen apart beleid meer nodig is.

Aanjager

Molenlanden gaat een aanjager aanstellen die het thema intern en bij maatschappelijke partners onder de aandacht zal brengen. Burgemeester Theo Segers: “Voor ongeveer vijfduizend inwoners van Molenlanden is het niet zo eenvoudig om mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van begraafplaatsen: met een rolstoel over een grindpad, ik geef het je te doen. Als we gaan herinrichten, moeten we dat misschien anders oplossen. Of we kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er rolstoelen beschikbaar zijn met dikke banden. Het gaat om inclusief denken.”

Niet zielig

De gemeente gaat in gesprek met ervaringsdeskundigen en kreeg al advies van onder andere de Seniorenraad en Zedje, adviesorgaan voor het gehandicaptenbeleid in Molenlanden. Ook burgemeester Segers ging in gesprek met de doelgroep. Segers: “Ik heb mensen gesproken die in korte tijd in een rolstoel belandden. Zij vertelden me: ‘Wij zijn niet zielig’. Die ontmoeting maakte indruk op me.”

Bewustwording

Tijdens eerder contact met de gemeente benoemden mensen uit de doelgroep het belang van bewustwording, fysieke toegankelijkheid, goede communicatie en informatie en inclusief onderwijs, zodat kinderen met bijvoorbeeld het syndroom van Down in een reguliere basisschool een plek krijgen.

Aantallen

Tijdens het maandelijkse persgesprek somde Segers op om hoeveel mensen het in de inclusieagenda gaat. “We hebben 2.175 mensen met een mobiliteitsbeperking, 750 mensen hebben een visuele beperking en 1.950 mensen hebben een auditieve beperking, van wie 50 mensen doof zijn. Er hebben 700 inwoners een psychiatrische aandoening, 360 mensen hebben een verstandelijke beperking, 420 mensen verplaatsen zich in een rolstoel, 174 met een scootmobiel en 96 met een driewielfiets.”

Besluit raad

De gemeenteraad van Molenlanden neemt op dinsdagavond 22 februari een besluit over de inclusieagenda en het gevraagde budget.