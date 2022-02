Oudste inwoner van Vijfheerenlanden viert 104e verjaardag

AMEIDE • Op 14 februari is in Ameide mevrouw Versluis-Verolme 104 jaar geworden. Zij is nu de oudste inwoner van Vijfheerenlanden.

Burgemeester Fröhlich heeft haar via videobellen gefeliciteerd en namens de gemeente werden er bloemen en een taart bezorgd.

Mevrouw is, gezien haar leeftijd, redelijk gezond en woont dankzij hulp van familie, thuiszorg Present en diverse vrijwilligers nog zelfstandig.

Ze is dankbaar voor de zorg die ze krijgt en voor elke nieuwe dag die God haar geeft.