Molenlanden zoekt bemensing voor stembureaus

• De stembus in Giessenburg, in 2018.

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden zoekt nog zestien mensen die bereid zijn een dag aanwezig te zijn in een stembureau.

“Mede door corona komen we mensen tekort”, aldus burgemeester Theo Segers. De mensen zijn nodig op woensdag 16 maart en krijgen een vergoeding voor hun inzet. Vooraf krijgen mensen die zich aanmelden een online training. Zij moeten minimaal achttien jaar zijn.

Neutraal

“Als we niemand vinden zullen we mogelijk de lijstduwers vragen”, aldus Segers. “We doen het liever niet, want een stembureau moet neutraal zijn.”

Drie dagen open

Molenlanden telt 27 stembureaus, verdeeld over alle kernen. Vier daarvan zijn ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart al geopend. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 klein te houden.

Op de bureaus gelden de bekende coronamaatregelen: 1,5 meter afstand, gebruik van een mondkapje en de mogelijkheid om handen te desinfecteren. Zo is het voor kiezers veilig om te stemmen en voor stembureauleden veilig om hun werk te doen. Een overzicht van alle stembureaus is te vinden op: https://www.molenlanden.nl/stembureaus

Meer informatie

Voor meer informatie kan gebeld worden met de afdeling burgerzaken van de gemeente Molenlanden. De gemeente is bereikbaar via: 088 75 15 000. Mailen kan ook: info@molenlanden.nl

Voor meer algemene informatie over het werken op een stembureau: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/veelgestelde-vragen-over-werken-op-een-stembureau