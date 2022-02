Doe Mee Molenlanden draagt Arco Bikker voor als wethouderskandidaat

MOLENLANDEN • Doe Mee Molenlanden draagt Arco Bikker voor als eerste wethouderskandidaat. Met de voordracht van Arco spreekt Doe mee! zijn waardering uit voor de prestaties van Arco de afgelopen jaren.

Duo-lijsttrekker Berend Budding’: “Arco is voortvarend aan de slag gegaan en boekt mooie resultaten. Zo bouwen we deze collegeperiode meer woningen dan eerdere colleges voor ons hebben gedaan. Dat is mede aan zijn daadkrachtige aanpak te danken!”

Op dit moment heeft Doe mee! twee wethouders in het college. Dit is mede te danken aan de verkiezingsoverwinning in 2018. Berend Buddingh’: “Of en hoeveel wethouders Doe mee! straks mag leveren wordt op 16 maart bepaald. We willen daarom niet vooruitlopen op de andere wethouderskandidaten.”

Arco: “Ik ben ontzettend blij dat Doe mee! mij wederom voordraagt als kandidaat wethouder. Ik kijk er naar uit om volle bak door te gaan en mij in te blijven zetten voor de inwoners van Molenlanden. Hopelijk ook de komende jaren zonder mondkapjes en lockdowns.”