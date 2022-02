Politie: 15.000 euro beloning voor gouden tip cold-case moord op Johan de Waal

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Politie en Openbaar Ministerie halen in de week van 21 februari alles uit de kast om een cold case op te lossen van de nooit opgeloste moord op Johan de Waal uit Hardinxveld-Giessendam. Onder meer worden Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond ingezet. Ook is er een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip.

Johan de Waal raakte in 2012 vermist in zijn woonplaats en werd nooit meer levend gezien. Zijn stoffelijk overschot werd in september dat jaar door vissers in het Kanaal van Steenenhoek gevonden. Het werd al snel duidelijk dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. Het onderzoek naar de vermissing van Johan de Waal was een moordonderzoek geworden.

Doorstart

Het rechercheonderzoek kreeg een doorstart en de politie wist twee mannen aan te houden. Later besloot het Openbaar Ministerie dat beide mannen niet meer verdacht zijn en de aangehouden mannen werden in vrijheid gesteld. De dood van Johan de Waal blijft daardoor onopgelost. Tot op de dag van vandaag.

Het Kompas

Deze onopgeloste zaak heeft een journalist van het plaatselijke huis-aan-huisblad Het Kompas nooit losgelaten. De journalist, Alex Monster, interviewde de afgelopen maanden tien mensen uit de directe omgeving van Johan de Waal. Zij keken, ieder vanuit hun eigen perspectief terug op het leven en de dood van deze markante Hardinxvelder.

Rechercheurs

Ook de rechercheurs die toentertijd bij het onderzoek betrokken waren kijken in een interview in het Kompas terug. Niet voor niets. Zij hopen, samen met de journalist Alex Monster, dat deze zaak alsnog wordt opgelost. Dat er mensen die na tien jaar alsnog naar de politie willen stappen, omdat zij vinden dat deze zaak moet worden opgelost. Voor Johan de Waal en de mensen die hem liefhadden.

Mobiel Media Lab

Op 21 februari zal op de Juliana van Stolbergstraat in Hardinxveld het zogenoemde Mobiel Media Lab van de politie neerstrijken. In deze grote kantoorruimte op wielen kunnen mensen terecht voor een praatje en een ‘plaatje’. In de truck zijn de voorwerpen te zien waarmee met lichaam van Johan de Waal verzwaard was en waarmee hij in het water van het Kanaal van Steenenhoek was gegooid. Wellicht herkent iemand de voorwerpen of geeft het voor iemand een andere aanleiding om met de politie te willen praten.

Opsporing Verzocht

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt aanstaande dinsdag 22 februari met een uitgebreide reconstructie opnieuw aandacht aan deze zaak. Ook in Bureau Rijnmond, het regionale opsporingsprogramma van RTV Rijnmond, komt deze cold case op donderdag 24 februari uitgebreid aan de orde.

Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met het Team Bijzondere Getuigen. De identiteit van de tipgever blijft dan gegarandeerd anoniem voor de dader(s), maar een rechter ziet de doorgegeven informatie wél als bewijs.

Het Team Bijzondere Getuigen is bedoeld voor mensen die informatie hebben over ernstige misdrijven zoals moord, overvallen, terrorisme en witwassen.

Speciaal voor de coldcase over de dood van Johan de Waal kunnen tipgevers bellen met 06-20740912. Voor de gouden tip in deze zaak is een beloning van 15.000 euro beschikbaar. Op politie.nl staat meer informatie over de zaak en de links naar de artikelen in Het Kompas.