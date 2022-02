Ruim 700 bomen opgehaald tijdens ophaaldag in Molenlanden

MOLENLANDEN • Ruim 700 inwoners vroegen voor een symbolisch bedrag een boom aan voor in hun tuin. Op zaterdagochtend 19 februari konden zij hun boom ophalen bij één van drie gemeentewerven.

Inwoners waren enthousiast over de bomenactie én over de kwaliteit van de bomen. Ze bedachten verschillende oplossingen voor het ophalen van hun boom: van lopend, op de fiets, in de auto met of zonder aanhanger, tot een tractor en zelfs een sjofel werd ingezet om de bomen mee naar huis te nemen. Een mooi resultaat van de eerste ronde. De actie ‘2021 extra bomen’ wordt eind dit jaar en in het najaar van 2023 nog een keer herhaald.

Tijdsblokken

Vanwege de grote belangstelling konden inwoners in tijdsblokken hun boom ophalen. Bij het ophalen ontvingen inwoners ook materialen om de boom te planten, zoals een paal, band en een advies om de boom te planten én te onderhouden. Wethouder Johan Quik: “Leuk om te zien hoe enthousiast inwoners zijn, ze vinden het een mooie actie. En ze zijn blij verrast over de kwaliteit van de bomen.”

Molenlanden stuk groener

Wethouder Teunis Jacob vult aan: “We zijn blij dat zoveel inwoners meedoen in deze eerste ronde van de actie ‘2021 extra bomen’. Met deze 700 bomen wordt onze gemeente echt een stuk groener. Hiermee geven we invulling aan onze klimaatopgave en verhogen we de biodiversiteit. Maar een boom is vooral ook een mooie groene beleving. Ik wens alle nieuwe boomeigenaren dat zij van hun boom in de tuin genieten. Van het blad en de bloemen in het voorjaar, de vruchten, de bijen en de vlinders die het aantrekt, van de natuurlijke schaduw in de zomer en van de wisselende bladkleuren in de herfst.”

Keuze

Bijna de helft van de inwoners kozen voor een appel, peer of magnolia. Daarna volgden een witte of roze kers. Ongeveer de helft van de inwoners koos voor een kleine boom, 36% koos voor middelgrote boom zoals een esdoorn, en 15% van de inwoners koos voor een grote boom. In die categorie bleek de winterlinde veruit favoriet.

Ambitie

Molenlanden wordt groener met 2021 extra bomen. Samen met Stichting Duurzaam Molenlanden wil de gemeente deze ambitie in de komende 2 jaar realiseren. Met hulp van inwoners, want alleen de openbare ruimte is niet voldoende.

Eind dit jaar en eind 2023 wordt de actie nog een keer herhaald. Zodra hierover meer bekend is, informeert de gemeente hierover. Voor meer informatie: www.duurzaammolenlanden.nl.