Wiegje van Beatrijs wiegde tijdens de storm op de waterlijn in Kinderdijk

KINDERDIJK • Het bronzen kunstwerk het Wiegje van Beatrijs, dat drijft in het water bij nabij het Wisboomgemaal in Kinderdijk, heeft het goed gehouden in de stormen die in de afgelopen dagen over ons land raasden.

Het bronzen wiegje heeft een gewicht ongeveer 500 kilo, drijft op een luchtkast die er voor zorgt dat het beeld op de waterlijn blijft.

Door uitgerekende en uitgekiende belasting onder water is ervoor gezorgd dat het beeld van kind en kat bij wind en golven een extra bewegings-dimensie krijgt.

“Prachtig om te zien”, reageert maker Roel Teeuwen uit Alblasserdam. Voor hem was de storm een goede aanleiding om dat te bezien.