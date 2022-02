CDA tijdens werkbezoek: ‘Behoefte aan meer steungezinnen in Molenlanden’

MOLENLANDEN • Lizanne Lanser, Dagmar van den Herik en Jan Arie Koorevaar van CDA-Molenlanden waren op vrijdag 18 februari te gast bij het steungezin van Linda Rozendaal in Nieuw-Lekkerland.

Linda en haar gezin zijn aangesloten bij buurtgezinnen. Daarin worden (steun)gezinnen gekoppeld aan (vraag)gezinnen die steun kunnen gebruiken bij de opvoeding. Coördinator buurtgezinnen Molenlanden, Lianne de Keizer, schoof aan om verder uit te leggen wat buurtgezinnen doet in de gemeente Molenlanden.

Linda Rozendaal: “Ik las in het kerkblad een advertentie van buurtgezinnen en dacht, misschien past buurtgezinnen wel bij ons. Ik wil graag mijn steentje bijdragen door hulp te bieden en pleegzorg past op dit moment niet. Dat was voor ons de reden om ons aan te melden.”

Preventie

Lianne: “In buurtgezinnen maken we een koppeling van een vraaggezin met een steungezin. Eerder werkte ik in de jeugdhulpverlening en met buurtgezinnen voorkom je dat mensen in de zorg terecht komen. Preventie zeg maar.”

Op de vraag wat er dan zo anders is aan preventie zegt Lianne: “In het verleden ging men veel meer uit van het principe, ‘daar heb ik recht op’. Nu is de instelling aan het draaien dat het veel normaler is om in je eigen netwerk om hulp te vragen. Met buurtgezinnen bieden we een platform waarbij, ‘steun bieden’ en ‘hulp vragen’ aan elkaar worden gekoppeld.” Linda vult aan dat het niet zo raar is om hulp te vragen, want het leven is nu eenmaal niet perfect’.

Behoefte aan steungezinnen

De gemeente Giessenlanden was ooit één van de eerste gemeentes die begon met buurtgezinnen. Nu is stichting buurtgezinnen in meer dan 85 gemeentes actief door heel Nederland. Op de vraag waar nu nog behoefte aan is geeft Lianne Keizer duidelijk aan: “Er is op dit moment behoefte aan steungezinnen. Vaak in de basisschoolleeftijd. De vragen zijn divers en ik probeer altijd een goede match maken. Vooraf zie ik een steungezin twee keer. En we gaan altijd een proefperiode aan waarbij we gezamenlijk evalueren met het steungezin en het vraaggezin. En als er vraaggezinnen bij komen zoek ik daar ook weer een steungezin bij. Maar het helpt heel erg als gezinnen zich aanmelden.”

Op de vraag van Dagmar van den Herik of straatambassadeurs ook een rol zouden kunnen spelen die vanuit het project buurtattentie actief contact zoeken met hun buurt, is Lianne duidelijk: ‘Ja dat is zeker een goed idee, want wij moeten het hebben van de netwerken. Zo komt buurtgezinnen op de radar. Netwerken zoals met diaconale contacten, verenigingen en scholen zijn belangrijk voor meer bekendheid bij gezinnen in onze dorpen. Veel verwijzingen krijgen we nu vanuit het sociale team.”

Linda sluit af: “Als de klik er tussen gezinnen is en je kunt elkaar helpen dan is er geen hulpverleningslabel of sticker nodig en daar doe je het toch voor.”

Voor meer informatie over buurtgezinnen: www.buurtgezinnen.nl/waar/zuid-holland/molenlanden.