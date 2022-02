CU Molenlanden wil geen korting op bijstand bij donaties energiecompensatie

MOLENMLANDEN • De fractie van ChristenUnie Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het initiatief van Kerk in Actie om de energiecompensatie eerlijk te verdelen. Onder andere de gezamenlijke kerken in Giessenburg hebben dit plan gepresenteerd in hun dorp.

“Is het college het ermee eens dat er geen boete zou moeten zijn op barmhartigheid en indien kerken deze specifieke energiecompensatie onder financieel kwetsbaren willen herverdelen dat dit initiatief omarmd en ondersteund zou moeten worden?”, vraagt de fractie van ChristenUnie Molenlanden aan het gemeentebestuur.

Ook wil de partij weten welke regels er momenteel gelden in de gemeente ten aanzien van giften bij bijstandsgerechtigden. En: “Is de gemeente bereid om voor deze specifieke gift de vrijstellingsregels zodanig aan te passen dat de persoon niet gekort wordt op de bijstand en dat de initiële vrijstellingsruimte giften intact blijft?”

Ten slotte vraagt ChristenUnie of het college bereid is om de verdelingsinitiatieven binnen de gemeente, zoals in Giessenburg, te ondersteunen en te onderzoeken op welke wijze informatie over deze initiatieven verder verspreid zou kunnen worden.

ChristenUnie zou graag willen dat de energiecompensatie op meer plekken in de gemeente eerlijk verdeeld wordt.