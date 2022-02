Progressief Molenlanden op werkbezoek in Kinderdijk: ‘Mooi voorbeeld van dorpsgericht werken’

KINDERDIJK • Vijf kandidaat-raadsleden van Progressief Molenlanden hebben afgelopen zaterdag 19 februari een werkbezoek gebracht aan Wim Verloop en Peter Paul Klapwijk in Kinderdijk.

In bakkerij Stam werd de groep warm onthaald door deze twee kartrekkers en bestuursleden van Leefbaar Kinderdijk. Tijdens dit gesprek werd al snel duidelijk dat er veel ‘verkeerde’ aannames zijn binnen Molenlanden over de situatie in en rond Kinderdijk. Toerisme wordt wel degelijk omarmd, maar mag niet overspoelen. En dat gaat niet alleen over parkeeroverlast, maar meer over zorgdragen om het dorp te behouden en de onderlinge binding.

Binnen Kinderdijk heeft de belangenvereniging onderzoek gedaan wat de inwoners nou echt belangrijk vinden om te behouden. Daar kwam duidelijk uit dat onder andere bakkerij Stam, voetbalvereniging de Zwerver, de speeltuin en de Klok zeker moest blijven bestaan. Toen om medische redenen bakker Stam moest stoppen, werd al snel het initiatief genomen om de bakkerij over te nemen. Al gauw kwam er ook sponsorgeld bij. “Een bijzonder voorbeeld van een burgerinitiatief dat vooral het behoud van de sociale cohesie van het dorp bevordert”, concludeert Progressief Molenlanden.

Verder gaven de twee bestuursleden aan dat zij zelf het initiatief hebben genomen om een dorpsplan te schrijven. Niet wachten op de gemeente of anderen, maar zelf de regie pakken. “We willen niet het groepje zijn dat op alles ‘nee’ moet zeggen, maar vooral zelf voorop gaan. Weg van het Calimero-effect blijven was het devies.”

In dit gesprek is ook de samenwerking met het SWEK aan de orde geweest. Ook hier het uitgangsprincipe dat het toerisme iets moeten toevoegen aan het dorp en niet andersom. De contacten met het SWEK zijn ten goede gekeerd en is de constatering dat ze niet zonder elkaar kunnen.

Voor Progressief Molenlanden was dit een succesvol bezoek en heeft het als een eye-opener ervaren. Zij hebben toegezegd graag in contact blijven met de inwoners en anderen belanghebbenden. Een mooi voorbeeld hoe dorpsgericht succesvol kan en moet zijn. Voor Progressief Molenlanden zijn dat zeer belangrijke speerpunten in het verkiezingsprogramma.