Albert Schweitzer ziekenhuis hanteert nog één maand de ‘oude’ coronaregels

DORDRECHT • Wanneer Nederland op 25 februari grotendeels ‘van het slot’ gaat, houdt het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, net als veel andere ziekenhuizen, alle coronamatregelen nog even in stand.

“We zijn blij voor iedereen die weer vrijuit kan gaan leven en bewegen”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer. “Maar het aantal besmettingen in de samenleving is zo hoog, dat wij als ziekenhuis nog even voorzichtig blijven.”

Tot en met 15 maart, dat is het eerstvolgende ‘wegingsmoment’ van minister Kuipers, blijven de toegangs- en bezoekregels in het ziekenhuis precies zoals ze nu zijn.

Eén bezoeker

Dat betekent dat het dringend verzoek aan iedereen van kracht blijft om overal een mondneusmasker te dragen en om anderhalve meter afstand te houden. Per opgenomen patiënt is één bezoeker welkom per dag. En bij de entree worden nog steeds gezondheidsvragen gesteld. “Het ziekenhuis is in twee opzichten een extra gevoelige plek”, zegt Van der Meer.

“Er zijn bij ons voortdurend kwetsbare patiënten in huis. En we hebben nog altijd zó veel zieke medewerkers door corona, dat we helaas nog niet alle zorg kunnen hervatten. We begrijpen dat mensen elders elkaar weer volop gaan ontmoeten, maar wij nemen onze verantwoordelijkheid door daar niet nog een schepje bovenop te doen. Laten we eerst de gevolgen van de versoepeling voor de zorg even aanzien.”

Respecteren

Het ziekenhuis rekent erop dat patiënten en bezoekers dit zullen respecteren. Van der Meer: “Iedereen die bij ons komt, is erbij gebaat dat wij hier verspreiding willen tegengaan, ook als die verspreiding elders wel plaatsvindt. We zijn er nu zo aan gewend en zodanig op ingericht, dat het geen extra moeite kost.”

Deels versoepelen is volgens Van der Meer geen optie: “Het zou bijna niet te communiceren zijn wat er dan wel en niet mag.” Wie straks geen mondneusmasker meer op zak heeft, krijgt er een aangeboden door de vrijwilligers bij de entree van het ziekenhuis.