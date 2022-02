Avonturenboerderij Molenwaard voor vierde keer Leukste Uitje van Zuid-Holland

GROOT-AMMERS • Bij Avonturenboerderij Molenwaard is het feest, want op donderdag 17 februari werd bekendgemaakt dat de Avonturenboerderij het ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland 2022’ is. Voor het themapark is dit de vierde nominatie, en ook de vierde keer dat ze deze ANWB-verkiezing winnen.

De uitreiking van de prijs vond, net als het jaar ervoor, digitaal plaats. Alle medewerkers keken vanaf verschillende locaties naar de bekendmaking. CEO van de Avonturenboerderij, Michael van Hoorne, was degene die de prijs digitaal in ontvangst nam.

“Voor de vierde keer deze prijs winnen is zo gaaf!”, vertelt Michael. “We werken dagelijks met een team van zo veel mensen om bezoekers gelukkig te maken. Alles staat bij ons in het teken van de bezoeker en dat zien we terug in enquêtes en reviews. Onze bezoekers laten merken dat we het goed doen, maar zo’n prijs winnen is een bevestiging daarvan. Dat we het zelfs vier keer op rij winnen, is de kroon op 4 jaar hard werken. En dat ondanks de tegenslagen die we de afgelopen twee jaar hebben gehad door corona. Ik ben ongelofelijk trots op onze mensen bij de Avonturenboerderij, er is geen enkel park dat deze titel 4 keer op rij mag voeren. Ik ben als een kind zo blij!”

Onvergetelijke dag

Elk jaar weer werken alle medewerkers bij Avonturenboerderij Molenwaard hard om bezoekers een onvergetelijke dag uit te bieden. Zo is de entree pasgeleden vernieuwd om het groeiende aantal bezoekers op een dag beter van dienst te kunnen zijn, en zijn er wisselende thema’s op het park die ervoor zorgen dat er altijd wat te beleven is. Op deze manier wordt er elke dag weer hard gewerkt aan de beleving van het park en streeft de Avonturenboerderij naar het creëren van geluk bij kinderen en hun familie.

Om te vieren dat de Avonturenboerderij het ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland 2022’ is, krijgen alle bezoekers tussen 18 en 27 februari 20% korting op de knuffels van Fien, Teun én hun dierenvriendjes in de winkels op het park.

Verkiezing door Land van ANWB

De verkiezing ‘Leukste Uitje van Nederland’ is onderdeel van het Land van ANWB. In 2022 zijn er meer dan 75.000 stemmen uitgebracht op uitjes die ANWB-leden het meest waarderen in verschillende categorieën.